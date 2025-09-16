Déjà vu, Argentina: Javier Milei presupuesta para diciembre 2027 dólar a $1.470 ¡...!

Live Blog Post

Ya se vive la vigilia de la Marcha Federal Universitaria

El anuncio de Javier Milei sobre Presupuesto 2026 tiene un problema de enfoque: el anuncio (optimista) de que aumentarán los recursos para Educación, entre otros ítems sociales, fue neutralizado por la idea de que la Argentina verá la recompensa de su esfuerzo en 30 años (demasiado tiempo ¿a quién le importa? Es un intangible).

Es cierto el comentario de Christian Buteler: "El mercado no tomará a mal un presupuesto que mantiene el equilibrio fiscal y da más fondos a sectores hoy en conflicto. Tampoco creo que sea el presupuesto lo que cambie el humor de los mercados. La crisis actual pasa por otro lado."

Aquí aparece otro problema: ¿A quién le habló Milei? ¿Al mercado o a los electores que deberán ir a las urnas el 26/10?

Claramente Milei le habló a los mercados con el supuesto de que si logra 'planchar' el dólar porque mejoran las expectativas del mercado, los electores se tranquilizan.

El pensamiento de los más optimistas del mercado podría explicarse en este posteo de Ramiro Castiñeira desde @rcas1: "El 2026 será el tercer año consecutivo con equilibrio en las cuentas públicas del Gobierno Nacional. Es la primera vez en más de un siglo que el Gobierno Nacional sólo se financia con impuestos, sin apelar ni a la emisión de moneda ni a la emisión de deuda pública. El déficit fiscal heredado en 2023 sumaba usd30.000 millones (sin contar el déficit del BCRA), equivalente a 5% del PBI. Tres años seguidos con equilibrio en las cuentas públicas, implica un ahorro de usd90.000 millones, 15% del pbi. (2023 x 3). Es decir, se evitó emitir pesos por 15% del pbi. Se evitó aumentar la deuda pública por 15% del pbi. (…)".

En tanto, muchos electores, a quienes no les habló Milei, viven en otro universo, y lo expresarán en las urnas:

Embed ¿Qué mejor manera de recibir así al 16/09, a 49 años de la Noche de los Lápices? La previa a la Marcha Federal Universitaria ya se siente en las facultades de todo el país. La facu de dramáticas, UNA, hoy canta "Alta coimera" a Karina Milei. ¡La tomaron!Video: #ColectivoTriada pic.twitter.com/ghGZdJwJq7 — Revista Cítrica (@revistacitrica) September 16, 2025

@Chequeado:

El veto al financiamiento universitario: el presupuesto y los salarios de los docentes cayeron un 30% desde 2023. El Presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) vetó la ley que ataba el presupuesto universitario y los salarios docentes a la inflación, con el argumento de que implicaba un “desequilibrio fiscal”. En los primeros 8 meses de 2025, el gasto en universidades cayó 30,4% real frente al mismo período de 2023. La caída es más profunda si sólo se analiza el ítem vinculado a los gastos operativos de las facultades: 33,4%. Entre noviembre de 2023, último mes completo de la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), y agosto de 2025, los salarios docentes perdieron 29% real contra la inflación. El veto al financiamiento universitario: el presupuesto y los salarios de los docentes cayeron un 30% desde 2023. El Presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) vetó la ley que ataba el presupuesto universitario y los salarios docentes a la inflación, con el argumento de que implicaba un “desequilibrio fiscal”. En los primeros 8 meses de 2025, el gasto en universidades cayó 30,4% real frente al mismo período de 2023. La caída es más profunda si sólo se analiza el ítem vinculado a los gastos operativos de las facultades: 33,4%. Entre noviembre de 2023, último mes completo de la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), y agosto de 2025, los salarios docentes perdieron 29% real contra la inflación.