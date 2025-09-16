urgente24
en vivo EL MERCADO ESPERA LA VENTA DE DÓLARES DEL FMI / VIGILIA DE MARCHA UNIVERSITARIA

Déjà vu, Argentina: Javier Milei presupuesta para diciembre 2027 dólar a $1.470 ¡...!

dolar milei
dolar milei

Coyuntura crónica: la Argentina precisa más dólares de los que obtiene su comercio exterior. Javier Milei no es una excepción. Grave necesidad preelectoral.

16 de septiembre de 2025 - 08:45

EN VIVO

"Déjà vu" significa en francés "Ya visto". Desde el 'Rodrigazo' consecuencia del atraso cambiario de José Ber Gelbard, los argentinos no consiguen romper el ciclo que sería bastante sencillo de modificar: flotación libre para el precio de los dólares, sin bandas (no se puede controlar la paridad de aquello que no se tiene), con un programa de compras del Estado (transparente y de cumplimiento puntilloso) para cubrir sus necesidades. No hay misterios. Sin embargo en la Argentina es una historia que regresa en forma cíclica, sin resolverse jamás. Javier Milei prometió cambiar la historia y no lo está logrando. Manuel Adorni agregaría "Fin".

En 40 días los argentinos irán a las urnas. Todos conocen que es un comicio decisivo para Milei, al que llega tropezando. Él depende hoy día -tal como Mauricio Macri en su momento- de que la Administración Trump lo asista, no ya con dinero del FMI -recurso mal utilizado tanto por Macri como por Milei- sino del Tesoro estadounidense. ¿Prestaría para defender una paridad indefendible? Scott Bessent luce más despabilado que Kristalina Georgieva. Veremos. Por cierto que sería sumar pasivos en dólares al Estado (y van... ). El riesgo es elevado porque Milei llega mal parado a las urnas.

Sin embargo, hay inversionistas haciendo fortuna. El 'carry trade' fue un negocio para muchos. El 'rebote' también permite o ganar más dinero o tomar ganancias. El mercado descuenta que el BCRA intervendrá con los dólares del FMI, baratos para comprarlos.

Muchos esperaban que Milei dijera algo novedoso en la noche del lunes 15/09, último día para enviar el proyecto de Presupuesto al Legislativo porque de lo contrario incurriría en una grave infracción. Milei no introdujo novedades, e inclusive al explicar su proyecto expuso en forma muy pobre lo que supone son mejoras en el gasto público con fines sociales. El mamotreto tiene horizonte de modificaciones y posterior veto presidencial. ¿Otro ejercicio fiscal sin Presupuesto? Esto agita los ánimos ya nerviosos por la escasez de "In God We Trust". Martes complicado luego del 'Cacerolazo' pos discurso. Bienvenidos al VIVO que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina.

------------------------

Live Blog Post

Elecciones: Santa Fe se prepara para octubre

Tal como estaba previsto en el cronograma electoral, desde este martes los ciudadanos ya pueden consultar el lugar de votación para las elecciones nacionales 2025 que se celebrarán el 26 de octubre.

Para realizar la consulta, se debe ingresar al sitio oficial www.padron.gov.ar y colocar los datos personales (DNI y género), además del distrito y un código verificador. De forma inmediata, el sistema informa el establecimiento de votación, el número de mesa y el orden del padrón.

Según el cronograma de la Cámara Nacional Electoral, los votantes tendrán tiempo hasta el 26 de septiembre para subsanar errores u omisiones en el padrón electoral.

Live Blog Post

Internacionales: La gripe aviar pisa fuerte en Estados Unidos

El Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) confirmó la detección del virus de la influenza aviar altamente patógena en un rebaño de ganado lechero en el estado de Nebraska y en un comunicado señaló que la cepa confirmada es el genotipo B3.13 que pertenece al clado 2.3.4.4b del H5N1.

El caso fue detectado a través de un rastreo e investigación dirigida por el estado tras un hallazgo inicial en muestras de leche tomadas para la vigilancia antes de la distribución, procedimiento requerido bajo una orden federal emitida por el USDA en abril de 2024.

Este es el primer caso de la influenza aviar altamente patógena conocida en ganado bovino en Nebraska. Tras el estallido del brote en marzo de 2024, se reportaron infecciones en ganado lechero en 17 estados, aunque el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA señaló que los casos se mantuvieron confinados a un número reducido de estados este año.

El APHIS indicó que trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Agricultura de Nebraska para llevar a cabo investigaciones adicionales en las granjas, realizar pruebas y recopilar más información epidemiológica, con el fin de comprender mejor esta detección y evitar una mayor propagación de la enfermedad.

La agencia también instó a todas las granjas lecheras a reforzar las medidas de bioseguridad, especialmente ante la inminente temporada de migración otoñal de aves, mientras que no existe preocupación de que esta circunstancia represente un riesgo para la salud de los consumidores ni de que afecte la seguridad del suministro de leche comercial, afirmó el USDA.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmó que la pasteurización es eficaz para inactivar el virus H5N1, garantizando la seguridad de los productos lácteos pasteurizados, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que se cree que los virus H5N1 que circulan en aves y en ganado lechero en el país representan un bajo riesgo para el público en general, pero advirtieron de que las personas con exposición ocupacional o recreativa a aves o mamíferos infectados corren mayor riesgo y deben tomar las precauciones adecuadas.

Live Blog Post

De aumento en aumento, difícil criar un hijo en Argentina

Los hogares argentinos necesitaron entre $432.161 y $542.183, en agosto, para cubrir los gastos de un niño, según su edad, de acuerdo con la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según la última publicación de la entidad, la crianza para un menor de 1 año se ubicó en $432.161: $131.480 fueron en costos de bienes y servicios, mientras que $300.681 fueron gastos del cuidado. Esto representó un aumento del 17,7% en comparación con el mismo mes del año anterior y del 0,9% con respecto a julio.

Para la crianza de un niño entre 1 y 3 años, el costo total fue de $513.406. Ese número estuvo compuesto por $169.771 en bienes y servicios y $343.635 en cuidados. Interanualmente aumentó 17,9%, mientras que mensualmente se incrementó 0,9%.

Con respecto a niños de 4 a 5 años, la canasta total fue de $430.996, compuesta por $216.224 en costos de bienes y servicios y $214.772 en costos de cuidado. Esto significó una suba del 19,3% interanual y del 0,9% mensual.

Por último, en la franja de 6 a 12 años el costo fue de $542.183, el más alto: $268.227 en gastos de bienes y servicios y $273.956 en gastos de cuidados. Incrementos del 19,2% interanual y del 0,9% mensual.

image
Live Blog Post

De "lo peor ya pasó" a Paraguay: Javier Milei con Santiago Peña

En lo que es su primer viaje al exterior tras la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, Javier Milei desembarcó este martes en Asunción del Paraguay para reunirse con su par, Santiago Peña, y disertar en una cumbre conservadora.

El vuelo se concretó en la noche del lunes, una vez cumplida la emisión de la cadena nacional anunciada para explicar los fundamentos del Presupuesto 2026. Con respecto a la comitiva, sólo estaba confirmada la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Como primera actividad oficial, a las 10:30 el jefe de Estado dará unas palabras en la apertura de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). Luego tendrá la segunda bilateral del año con su homólogo paraguayo, con quien mantiene una buena relación y con quien también compartirá un almuerzo.

Más tarde, a las 18:30, está prevista su disertación sobre "Tecnología y Crecimiento", a la que asistirán 1.500 jóvenes del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP).

Ya el miércoles, Milei ofrecerá un discurso en la Sesión de Honor del Congreso Nacional Paraguayo, frente a los legisladores y los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El regreso a Buenos Aires está previsto para las 13:30.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Unicanal/status/1967919644779352418&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

TikTok en USA seguirá utilizando un algoritmo chino: Victoria de Beijing

Beijing anunció que la escisión estadounidense de TikTok, que se venderá a inversores estadounidenses en un acuerdo orquestado por el presidente Donald Trump, utilizará el algoritmo chino de la empresa matriz ByteDance.

Wang Jingtao, subdirector del organismo regulador de ciberseguridad de China, dijo a los periodistas que los funcionarios estadounidenses y chinos habían acordado un marco que incluía "la concesión de licencias para el algoritmo y otros derechos de propiedad intelectual".

Dijo que ByteDance “confiaría la operación de la seguridad de los datos y el contenido de los usuarios estadounidenses de TikTok”, sin dar más detalles.

El poderoso algoritmo de recomendación de TikTok ha estado en el centro de un tira y afloja geopolítico sobre la aplicación de videos cortos desde la primera administración de Trump, cuando Beijing reveló controles de exportación de algoritmos para frustrar una venta forzada de la aplicación.

El algoritmo de inteligencia artificial sustenta la preciada capacidad de la aplicación para ofrecer videos adictivos adaptados a usuarios individuales, pero también ha generado temores entre los halcones de la seguridad nacional de que pueda ser manipulado para difundir propaganda china o material polarizador entre los usuarios.

Aún no está claro hasta qué punto la empresa matriz china de TikTok mantendría el control del algoritmo en Estados Unidos como parte de un acuerdo de licencia.

Un inversor de ByteDance con sede en Asia afirmó que la nueva entidad estadounidense de TikTok utilizaría al menos una parte del algoritmo chino, pero lo entrenaría en USA con datos de usuarios estadounidenses. «El objetivo final de Beijing es un acuerdo de licencia», declaró el inversor. «China quiere ser vista como un exportador de tecnología china a USA y al mundo».

Live Blog Post

Enorme debate sobre Tesla: ¿Comprar o Vender?

Al comenzar la jornada bursátil del martes, las acciones de Tesla han subido durante 5 días consecutivos, con un aumento de aproximadamente US$64, casi un 20 %.

Hubo varias razones para las ganancias, incluyendo la decisión del CEO Elon Musk, de comprar acciones por US$ 1.000 millones; cuando Tesla parece estar a punto de expandir su servicio de taxis autónomos a Las Vegas (Nevada), y las ventas de vehículos eléctricos en USA fueron fuertes en agosto, antes de que el crédito fiscal federal de US$ 7.500 desapareciera a fines de septiembre.

Según Bloomberg, las ganancias han dejado a las acciones con una fuerza relativa que se conoce como 'sobrecompra', un término que usan los operadores y que básicamente significa que las acciones han subido mucho y rápido. Puede ser una señal de que una acción está a punto de entrar en una pausa, ya que el grupo de nuevos compradores alcistas se está agotando.

La última vez que la fortaleza relativa de Tesla fue tan alta fue en diciembre, cuando las acciones cotizaron a casi US$ 490, un máximo histórico para las acciones, que luego llegaron a cotizar a US$214,25 en abril, en medio del temor a un aumento de los aranceles.

En general, el 45% de los analistas que cubren las acciones califican las acciones como "Compra", según FactSet. promedio La relación entre recomendación de compra y recomendación de acciones del S&P 500 es de alrededor del 55%.

musk-y-tesla-jpg.webp
Elon Musk.

Elon Musk.

Live Blog Post

Otra derrota judicial de Donald Trump permite a Cook estar en reunión de la FED

Un tribunal federal de Apelaciones dictaminó que la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, puede seguir desempeñando su cargo en el banco central (FED), mientras su caso legal avanza, confirmando el fallo de un tribunal inferior.

El fallo del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia permite que Cook participe en la reunión de 2 días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que comienza el martes 16/09. El FOMC votará sobre cualquier cambio en la tasa de los fondos federales y se espera que decida sobre un recorte de un cuarto de punto porcentual.

Cook inició su batalla legal el 28/08 tras ser despedida por Trump. El director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, alegó que hizo declaraciones falsas en documentos hipotecarios en 2021 que podrían haberle garantizado condiciones de préstamo más favorables, y Trump... citado que alegó fraude hipotecario como causa de despido en una carta del 25 de agosto.

En una orden emitida el lunes 15/09 por la noche, el tribunal de apelaciones determinó en una decisión de 2 a 1 que la conclusión del tribunal inferior era correcta de que la destitución de Cook probablemente violaba su derecho al debido proceso.

Live Blog Post

ONU: "Genocidio de Israel", que ataca a Gaza y Netanyahu gana tiempo

Una comisión de investigación de Naciones Unidas concluyó que Israel ha cometido genocidio en Gaza y que altos funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, incitaron esos actos, acusaciones que Israel calificó de escandalosas.

El informe de la ONU, publicado mientras Israel anunció el inicio de una operación terrestre en la ciudad de Gaza , cita ejemplos de la escala de los asesinatos, bloqueos de ayuda, desplazamiento forzado y la destrucción de una clínica de fertilidad para respaldar su conclusión de genocidio, añadiendo su voz a una asociación de académicos y grupos de derechos humanos que han llegado a la misma conclusión.

En tanto, Israel desató el martes 16/09 un ataque terrestre contra la ciudad de Gaza, declarando "Gaza está ardiendo", mientras los palestinos allí describían el bombardeo más intenso que habían enfrentado en dos años de guerra .

Un funcionario de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo que las tropas terrestres estaban adentrándose más en la ciudad principal del enclave y que el número de soldados aumentaría en los próximos días para enfrentarse a hasta 3.000 combatientes de Hamas que las FDI creen que todavía están en la ciudad.

Jonathan Lis en Haaretz:

"Desde el comienzo de la guerra de Gaza, y especialmente después de que Israel violara el acuerdo de alto el fuego en marzo pasado, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha estado maniobrando entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, su determinación de aferrarse al poder e impedir que sus socios de extrema derecha abandonen la coalición; por el otro, la comunidad internacional, presionando para poner fin a la guerra, lograr la liberación de los rehenes mediante un acuerdo y ampliar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

(...) En la práctica, la estrategia más consistente de Netanyahu ha sido la de ganar tiempo: modificando las demandas israelíes, favoreciendo la continuación de las operaciones militares en lugar del fin de la guerra y manteniendo vivas las negociaciones, ya sean sustanciales o meramente aparentes, según a quién se le pregunte."

Live Blog Post

Adiós a Robert Redford, a los 89

Charles Robert Redford Jr, ha muerto a los 89 años mientras dormía en su vivienda en Utah, según anticipó The New York Times.

La vida del actor nacido en 1936, que pasó sus primeros años en Los Angeles, estuvo marcada irremediablemente por la temprana muerte de su madre en 1955. Abandonó los estudios tras el fallecimiento de su progenitora, fue artista itinerante en Italia y Francia, y comenzó una etapa de rebeldía juvenil sumida en el alcoholismo.

Pero en 1958 fue a Nueva York, donde comenzó a estudiar arte y conoció a su primera mujer, Lola van Wagenen, madre de su primer hijo, Scott, que fallecería pocos meses después de muerte súbita. Luego fueron padres de Shawna (1960) y David James (1962). Una década después nacería Amy Hart.

Sus primeros trabajos fueron en la televisión y en Broadway, y su padre llegó a preguntarle cuándo se buscaría un trabajo de verdad. También compró una parcela en Utah donde construyó una vivienda que él mismo había diseñado. Su irrupción en el camino al éxito fue la obra Descalzos en el Parque, que a finales de esa década, se llevaría a la gran pantalla, junto a Jane Fonda.

Robert Redford dejó su huella en el cine con 'Butch Cassidy y el niño', 'El Gran Gatsby', 'El Golpe' y 'Todos los hombres del presidente', entre otros. Como director, alcanzó el mayor reconocimiento con 'Gente como Uno', cinta con la que obtuvo el Óscar a Mejor Director.

Fue un gran impulsor del movimiento de cine independiente con el festival de Sundance.

Embed

Live Blog Post

Muy interesante Martín Tetaz acerca de Kicillof

@martintetaz: Cuando Kicillof llegó al Ministerio de Economía en 2013 lo primero que hizo fue devaluar y tenía muchos más dólares que los que habia en 2023. En diciembre del 2023 se pagaron solo 13% de las importaciones, porque en un año en el que habían faltado 20.000 millones por la sequía, @SergioMassa había bajado el dólar en términos reales para ganar la elección. No era un problema de deuda. Y reestructurar la deuda no resuelve el problema de la inflación. De hecho Alberto pateó todos los pagos de deuda para adelante; no le faltaron dólares por eso.

Hay comentarios encontrados acerca de lo que dijo Kicillof, en general, en Odisea Argentina. Claramente no es un espacio privilegiado por los televidentes que votaron por Kicillof. Por lo tanto, en ese universo, un eventual yerro no lo dañará. Fue un intento, probablemente, de enviar un mensaje a quienes no votaron al Gobernador. Al respecto, hay que señalar que las posiciones de Kicillof no fueron fundamentadas tal como lo requiere ese universo que probablemente eligió a Javier Milei antes que a Sergio Massa pero ahora, en su mayoría, dudan qué hacer.

En particular los dichos sobre YPF y sobre la relación Equilibrio Fiscal / Deuda Pública no parecieron tener la profundidad que merece su enfoque diferente al monetarista.

La ausencia de una mención específica sobre los Eskenazi en este entuerto fue porque, probablemente, ese camino lo llevaba a Néstor Kirchner pero es imposible explicar lo que sucede en Nueva York sin Petersen / Eskenazi.

Tiene razón Kicillof acerca de que fue a hablar de Provincia de Buenos Aires y fue interrogado acerca de Nación, pero era un riesgo obvio, y debería tener respuestas para lo inesperado. Atención quienes le hacen el coaching periodístico.

Embed
Live Blog Post

Ya se vive la vigilia de la Marcha Federal Universitaria

El anuncio de Javier Milei sobre Presupuesto 2026 tiene un problema de enfoque: el anuncio (optimista) de que aumentarán los recursos para Educación, entre otros ítems sociales, fue neutralizado por la idea de que la Argentina verá la recompensa de su esfuerzo en 30 años (demasiado tiempo ¿a quién le importa? Es un intangible).

Es cierto el comentario de Christian Buteler: "El mercado no tomará a mal un presupuesto que mantiene el equilibrio fiscal y da más fondos a sectores hoy en conflicto. Tampoco creo que sea el presupuesto lo que cambie el humor de los mercados. La crisis actual pasa por otro lado."

Aquí aparece otro problema: ¿A quién le habló Milei? ¿Al mercado o a los electores que deberán ir a las urnas el 26/10?

Claramente Milei le habló a los mercados con el supuesto de que si logra 'planchar' el dólar porque mejoran las expectativas del mercado, los electores se tranquilizan.

El pensamiento de los más optimistas del mercado podría explicarse en este posteo de Ramiro Castiñeira desde @rcas1: "El 2026 será el tercer año consecutivo con equilibrio en las cuentas públicas del Gobierno Nacional. Es la primera vez en más de un siglo que el Gobierno Nacional sólo se financia con impuestos, sin apelar ni a la emisión de moneda ni a la emisión de deuda pública. El déficit fiscal heredado en 2023 sumaba usd30.000 millones (sin contar el déficit del BCRA), equivalente a 5% del PBI. Tres años seguidos con equilibrio en las cuentas públicas, implica un ahorro de usd90.000 millones, 15% del pbi. (2023 x 3). Es decir, se evitó emitir pesos por 15% del pbi. Se evitó aumentar la deuda pública por 15% del pbi. (…)".

En tanto, muchos electores, a quienes no les habló Milei, viven en otro universo, y lo expresarán en las urnas:

Embed

@Chequeado:

El veto al financiamiento universitario: el presupuesto y los salarios de los docentes cayeron un 30% desde 2023. El Presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) vetó la ley que ataba el presupuesto universitario y los salarios docentes a la inflación, con el argumento de que implicaba un “desequilibrio fiscal”. En los primeros 8 meses de 2025, el gasto en universidades cayó 30,4% real frente al mismo período de 2023. La caída es más profunda si sólo se analiza el ítem vinculado a los gastos operativos de las facultades: 33,4%. Entre noviembre de 2023, último mes completo de la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), y agosto de 2025, los salarios docentes perdieron 29% real contra la inflación. El veto al financiamiento universitario: el presupuesto y los salarios de los docentes cayeron un 30% desde 2023. El Presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) vetó la ley que ataba el presupuesto universitario y los salarios docentes a la inflación, con el argumento de que implicaba un “desequilibrio fiscal”. En los primeros 8 meses de 2025, el gasto en universidades cayó 30,4% real frente al mismo período de 2023. La caída es más profunda si sólo se analiza el ítem vinculado a los gastos operativos de las facultades: 33,4%. Entre noviembre de 2023, último mes completo de la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), y agosto de 2025, los salarios docentes perdieron 29% real contra la inflación.

Live Blog Post

Wall Street quiere que 'siga la fiesta' con dólares del FMI y el 'dibujo' de Javier

Javier Milei ratificó el rumbo y Wall Street se lo agradece. El esfuerzo por la continuidad de 'la fiesta' bien vale una misa o dos... Además permite una mejor toma de ganancia.

La frase clave de Milei, según los optimistas: “Cuando yo digo que el rumbo está fijado en piedra y que el equilibrio fiscal no se negocia, no lo digo por capricho o preferencia personal, lo digo porque hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del desencanto consecutivo en que vivimos a hace décadas. No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende, el orden cambiario”.

bonos

Fernando Marull había explicado desde @FernandoMarull: En los ultimos 30 dias, los Bonos Argentinos en dolares cayeron 16% y vuelven a valor de hace 1 año atras. En plata, es una baja de U$S13mil millones, mitad de tenedores extranjeros y mitad de argentinos.

Ahora él hizo una ampliación: Los bonos cayeron 16% por:

1. El BCRA vende dolares? No vendió ni un dólar del FMI.

2. Por que elecciones de octubre salen mal? Si es esto, puede ser; pero el dólar debiera ser mayor.

O los bonos estan sobre castigados; o el fx quedó barato. Para el contexto actual.

Hora de repostear el comentario de Christian Buteler desde @cbuteler:

El presupuesto presentado hoy proyecta un dólar de $1.325 para fin de año, hoy cerró en $1.467. El precio de cierre de hoy es el presupuestado para diciembre 2027 $1.470. No es la primera vez que pasa dada la inestabilidad económica que siempre vive el país, las proyecciones del presupuesto quedaron viejas antes de su presentación. Ejemplo tipo de cambio, PIB, saldo comercial, etc.Cómo se elabora el presupuesto? 1er semestre cada departamento fija los lineamientos, proyecciones macroeconómicas, etc. Entre junio y agosto se prepara En Septiembre se presenta. Antes de fin de año debería ser aprobado. En febrero todo era TMAP, hoy no queda ni la T. El presupuesto presentado hoy proyecta un dólar de $1.325 para fin de año, hoy cerró en $1.467. El precio de cierre de hoy es el presupuestado para diciembre 2027 $1.470. No es la primera vez que pasa dada la inestabilidad económica que siempre vive el país, las proyecciones del presupuesto quedaron viejas antes de su presentación. Ejemplo tipo de cambio, PIB, saldo comercial, etc.Cómo se elabora el presupuesto? 1er semestre cada departamento fija los lineamientos, proyecciones macroeconómicas, etc. Entre junio y agosto se prepara En Septiembre se presenta. Antes de fin de año debería ser aprobado. En febrero todo era TMAP, hoy no queda ni la T.

Conclusión: Todo es un dibujo.

Embed

Pero hay oportunidades en oferta en el mercado:

Embed
Live Blog Post

Pegó fuerte la referencia de Milei a su salario

Embed

César Biondini desde @BiondiniCesar: Milei dice que su "esfuerzo" es haberse "congelado el sueldo". Flaco, vivís de arriba en la Quinta de Olivos y dormís con La Pepona y sus amigos, te pagamos hasta las Mango Loco y las camperas sucias, y viajaste decenas de veces al exterior. Sos un caradura.

Embed

Arrepentidos de Milei desde @ArrepentidosLLA: "Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Todos hemos hecho un esfuerzo. Yo me congelé el sueldo". Te fuiste de viaje 11 (ONCE) VECES a Estados Unidos con la nuestra y llevando a tu hermana coimera.

Live Blog Post

Otro Déjà vu: Milei contra periodistas (es ridículo, Presidente)

Otra vez sopa del Jefe de Estado. ¿Quién lo asesora en esta insistencia en llevar periodistas a Tribunales? Sin duda alguien que quiere ganar honorarios por perder.

Lo nuevo (¿?) lo expuso @arilijalad:

Hola presidente Milei

Es la segunda vez que me denuncia este año. Una por calumnias e injurias, ahora por “daños y perjuicios por monto indeterminado”.

En la carta documento que me envía dice que tenemos una audiencia el próximo 25 de septiembre. Espero que asista y tenga la valentía de decirme personalmente de qué me acusa. Yo aprovecharé para hacerle preguntas periodísticas, esas que evita al negarse a ser entrevistado por nadie que no sea parte de su tropa de comunicadores amaestrados para repetir lo que usted les dicta.

Le regalo un consejo: deje de perder el valioso tiempo presidencial en tratar de amedrentarme. Por si no lo notó, no tiene ningún efecto y no voy a cambiar ni una coma de lo que digo y escribo. Y no solo yo: más de 600 periodistas y artistas firmaron la nota por la que me denunció la primera vez, los puede ver acá. Como verá, somos un montón, a diferencia de usted que cada día está más solo, aislado y extraviado.

Siga mi consejo: de paso evita el dispendio de recursos del Poder Judicial, que está para cosas más importantes, y se dedica a enderezar su gobierno, que hace agua por sus políticas de miseria y crueldad planificadas y los escándalos de corrupción.

Nos vemos en la audiencia, no falte.

PD. Desde ya le anticipo que no pienso pagarle ni el 3% de mi sueldo.

periodistas
Live Blog Post

Topo Rodríguez plantea una duda sobre el discurso de Milei

Embed

De paso, algunas opiniones:

Gabriel Caamaño desde @GabCaamano: Si el discurso invitaba a pensar que se aprendió de los errores y va a dejar de forzarse lo monetario cambiario, las proyecciones nominales del proyecto de presupuesto erosionan buena parte de esa esperanza. Decí que le creo poco al proyecto de presupuesto. Hay que elegir el mal menor.

Partido de los Milei, La Libertad Avanza desde @LLibertadAvanza: No podemos volver atrás. Para seguir en este rumbo, necesitamos que el Congreso tenga más defensores de las ideas del Presidente Javier Milei.

Florencio Randazzo desde @RandazzoF: Milei cree que gobernar es vetar. Nosotros creemos que gobernar es gestionar.

Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela desde @QuintelaRicardo: lei volvió a demostrar su desprecio por el federalismo. e niega a La Rioja más de 1000 millones de dólares que nos corresponden por derecho. Cero pesos para nuestra provincia. CERO. so que para el Gobierno nacional son sólo cifras, para nuestro pueblo son insumos en los hospitales, mantenimiento en las escuelas, obras y respuestas concretas para la gente. Retener esos fondos es usar la necesidad de los riojanos como un arma política. ue quede claro: La Rioja no pide limosna, exige lo que le pertenece. Y no vamos a callarnos frente a esta crueldad ni a este disciplinamiento vergonzoso. ada peso que Milei retiene es un ataque directo a nuestra provincia. Y nosotros no vamos a claudicar. a Rioja se planta, resiste y lucha.

Live Blog Post

Kicillof con Pagni: “Milei miente, yo reivindico YPF y votar sirve”

Carlos Pagni entrevistó a Axel Kicillof (en 'Odisea Argentina', por el ex macrista hoy mileísta canal LN+), quien desplegó críticas a Javier Milei, defendió su propia gestión en YPF y reclamó un diálogo con Nación . Desde el inicio, rechazó la retórica presidencial: “El discurso es un disco rayado… Milei viene mintiendo mucho, dijo que iba a gobernar con otras personas y son los mismos de siempre.”

En Economía, el gobernador bonaerense relativizó el rumbo oficial: “De 190 países, casi todos tienen déficit. Milei cambió de plan porque no dolarizó. Es mentira que esté arreglando el déficit fiscal, no te podés casar con una coyuntura.”

Kicillof reivindicó un enfoque social: “No podés descuidar el empleo, el salario y la obra pública. Milei agravó la balanza comercial y te endeuda hasta la cabeza.”

Ante una pregunta de Pagni, defendió la reestatización de YPF: “Con Repsol cayeron la producción y las reservas. Recuperar el 51% fue una decisión muy valiente.” Y sobre el litigio con Burford sentenció: “Un fondo buitre compró la deuda por US$ 15 millones. Es ilegal pagarla.” Sorprendió que no relacionara Burford con Petersen / Eskenazi.

También advirtió sobre el retroceso social: “Las jubilaciones bajaron 14%, las pensiones 19%. JP Morgan está gobernando y el equipo económico le echa la culpa a Milei.” Además, cuestionó los recortes: “Nación adeuda $2 billones a Provincia de Buenos Aires. Dejó de transferir fondos de seguridad y docentes. Esto agrava la crisis: hay una carnicería de empresas, toda la metalurgia y el turismo están en jaque. Es un industricidio.”

Acerca de CFK insistió en que irá a visitarla, y luego reclamó contra los juicios 'lawfare', ubicando como caso paradigmático el que en Brasil se hizo contra Lula da Silva.

Finalmente, reclamó consensos: “Odiar no lleva a acuerdos. El próximo gobierno tiene que ser de consenso. Hay hombres valiosos de otras extracciones, pero no se puede gobernar diciendo ‘hago lo que quiero’.” Él cerró con un mensaje electoral: “Yo participé del gobierno de CFK y lo reivindico. Me gustó el primer Lula, me gustó Néstor. Todo lo que diga será usado en mi contra. Pero lo importante es ir a votar en octubre.”

Live Blog Post

Pregunta terrible: ¿Cuán cercana es la Suizo Argentina a Mauricio Macri?

Fabián Doman y Jorge Rial coincidieron -en 'Cónclave (stream Carnaval)- en que la relación entre la Suizo Argentina y Mauricio Macri es mucho más cercana de lo que se supone.

Rial dijo que se dice que los Kovalivker aportaron US$ 2,5 millones a la campaña de los Milei, pero se lo entregaron a Mauricio Macri. Y que el comentario agrega que faltó US$ 1 millón, siempre según se dice. Doman agregó que ahí comenzó el enojo de Karina Milei con Macri, siempre agregar "se especula".

Rial afirmó que hay US$ 5 millones como presupuesto para 'matar el tema' ANDIgate en el periodismo y en Comodoro Py (no en lo de Sebastián Casanello sino en Cámara, que recibirá la apelación imaginable).

Live Blog Post

El título que rescataron TN y C5N: "Lo peor ya pasó" (?)

Javier Milei:

  • "Es tal nuestro compromiso con el equilibrio fiscal que este presupuesto presenta el menor nivel de gasto en relación al PBI en los últimos 30 años".
  • "Este presupuesto cuenta con restricciones de financiamiento, le impide al Tesoro que se financie a través del Banco Central porque esto implicaría emisión monetaria y el retorno al infierno inflacionario. También presenta una regla de estabilidad fiscal. Si los ingresos caen o los gastos superan lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal".
  • "Este presupuesto le asigna 4,8 billones a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5%, en Salud un 17% y en Educación un 8%, todas las partidas por encima de la inflación".
  • "Si el presupuesto es el plan del Gobierno y el 85% será destinado a Educación, Salud y Jubilaciones, queda demostrado que la prioridad es el capital humano".
  • "Es el primer presupuesto de la historia en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas. Para seguir recomponiendo la relación entre el Estado Nacional y las provincias. Esta es una deuda histórica que nos debemos resolver como país, pero debe ser atendida con un férreo compromiso con el compromiso fiscal. Por eso, contará con un presupuesto específico dentro de la ley de leyes".
  • "El presupuesto no es solo un papel, es la hoja de ruta de hacia donde vamos".
macri
  • "Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que este esfuerzo que hemos hecho valga la pena".
  • "Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material".
  • "Por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, pero podemos afirmar que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes".
  • "No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende, el orden cambiario".
  • "Durante más de 100 años fuimos el laboratorio de las teorías más descabelladas porque los políticos decían tener la receta para poder gastar de más sin consecuencias".
  • "El camino del déficit fiscal financiado con deuda, ya se probó, y nos llevó a heredar una deuda pública de 500.000 millones de dólares y una historia que nos ha mostrado como defaulteadores seriales, motivo por el cual los mercados nos castigan, aún siendo uno de los cinco países en el mundo que tienen equilibrio fiscal".
  • "Durante décadas nos dijeron que íbamos a poder salir de la crisis estimulando el consumo, un eufemismo de emitir más dinero. Así pasaron toda clase de políticos. El resultado es que somos el único país que pasó de ser desarrollado a ser subdesarrolado".
  • "La última vez que Argentina tuvo equilibrio fiscal fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo experimentó la Argentina que estamos construyendo. Nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Esta vez, el esfuerzo vale la pena".
  • "El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política respeten el equilibrio fiscal".
  • "Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país".
  • "El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión".
  • "Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado, por eso los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes".
  • "Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es ni más ni menos que la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina".
presupuesto3

Christian Buteler desde @cbuteler: El presupuesto presentado hoy proyecta un dólar de $1.325 para fin de año, hoy cerró en $1.467. El precio de cierre de hoy es el presupuestado para diciembre 2027 $1.470. No es la primera vez que pasa dada la inestabilidad económica que siempre vive el país, las proyecciones del presupuesto quedaron viejas antes de su presentación. Ejemplo tipo de cambio, PIB, saldo comercial, etc.Cómo se elabora el presupuesto? 1er semestre cada departamento fija los lineamientos, proyecciones macroeconómicas, etc. Entre junio y agosto se prepara En Septiembre se presenta. Antes de fin de año debería ser aprobado. En febrero todo era TMAP, hoy no queda ni la T.

------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores

Gustavo Bermúdez aclaró los rumores que lo acusaban de robarle el lugar a Mike Amigorena

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES