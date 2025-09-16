Déjà vu, Argentina: Javier Milei presupuesta para diciembre 2027 dólar a $1.470 ¡...!

Wall Street quiere que 'siga la fiesta' con dólares del FMI y el 'dibujo' de Javier
Javier Milei ratificó el rumbo y Wall Street se lo agradece. El esfuerzo por la continuidad de 'la fiesta' bien vale una misa o dos... Además permite una mejor toma de ganancia.
La frase clave de Milei, según los optimistas: “Cuando yo digo que el rumbo está fijado en piedra y que el equilibrio fiscal no se negocia, no lo digo por capricho o preferencia personal, lo digo porque hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del desencanto consecutivo en que vivimos a hace décadas. No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende, el orden cambiario”.
Fernando Marull había explicado desde @FernandoMarull: En los ultimos 30 dias, los Bonos Argentinos en dolares cayeron 16% y vuelven a valor de hace 1 año atras. En plata, es una baja de U$S13mil millones, mitad de tenedores extranjeros y mitad de argentinos.
Ahora él hizo una ampliación: Los bonos cayeron 16% por:
1. El BCRA vende dolares? No vendió ni un dólar del FMI.
2. Por que elecciones de octubre salen mal? Si es esto, puede ser; pero el dólar debiera ser mayor.
O los bonos estan sobre castigados; o el fx quedó barato. Para el contexto actual.
Hora de repostear el comentario de Christian Buteler desde @cbuteler:
El presupuesto presentado hoy proyecta un dólar de $1.325 para fin de año, hoy cerró en $1.467. El precio de cierre de hoy es el presupuestado para diciembre 2027 $1.470. No es la primera vez que pasa dada la inestabilidad económica que siempre vive el país, las proyecciones del presupuesto quedaron viejas antes de su presentación. Ejemplo tipo de cambio, PIB, saldo comercial, etc.Cómo se elabora el presupuesto? 1er semestre cada departamento fija los lineamientos, proyecciones macroeconómicas, etc. Entre junio y agosto se prepara En Septiembre se presenta. Antes de fin de año debería ser aprobado. En febrero todo era TMAP, hoy no queda ni la T. El presupuesto presentado hoy proyecta un dólar de $1.325 para fin de año, hoy cerró en $1.467. El precio de cierre de hoy es el presupuestado para diciembre 2027 $1.470. No es la primera vez que pasa dada la inestabilidad económica que siempre vive el país, las proyecciones del presupuesto quedaron viejas antes de su presentación. Ejemplo tipo de cambio, PIB, saldo comercial, etc.Cómo se elabora el presupuesto? 1er semestre cada departamento fija los lineamientos, proyecciones macroeconómicas, etc. Entre junio y agosto se prepara En Septiembre se presenta. Antes de fin de año debería ser aprobado. En febrero todo era TMAP, hoy no queda ni la T.
Conclusión: Todo es un dibujo.
Pero hay oportunidades en oferta en el mercado:
