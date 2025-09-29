El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) adelantó el inicio de las inscripciones para las escuelas de gestión pública de cara a las clases del 2026. Así lo informó la titular de la cartera, Mercedes Miguel, quien indicó la serie de requisitos que los ingresantes deberán cumplir para ser admitidos.
Clases 2026: CABA abre inscripciones para alumnos ingresantes
El trámite de inscripción es completamente digital. Se gestiona desde la plataforma miBA y demanda de la carga de documentación y certificados pertinentes.
¿Quiénes deben hacerlo?
- Los que ingresan por primera vez al jardín, a 1.º de primaria o a 1.º de secundaria.
- Los que vienen de una escuela privada, de otra provincia o de otro país.
- Modalidad Especial, Adultos y Adolescentes.
Según el Ministerio de Educación porteño, las vacantes serán confirmadas vía correo electrónico el próximo 5 de diciembre. Para su confirmación será necesaria una confirmación o rechazo.
Además, el Gobierno porteño programó una ventana de excepción entre el 26 de enero y el 8 de febrero para la publicación de vacantes restantes.
Cambios en las inscripciones
La nueva modalidad eliminó los tres periodos de inscripción anteriores y concentró todo en una ventana más prolongada de tiempo. Al respecto, la Ciudad aseguró que el cambio permite mejorar la organización de las vacantes y la accesibilidad a las escuelas de gestión pública.
“Con este cambio de concentrar fuertemente la inscripción en un período más amplio, del 29 de septiembre al 7 de noviembre, la inscripción en línea se convierte en una herramienta que nos permite planificar mejor nuestra organización del sistema, los recursos y servicios y, lo más importante, dar previsibilidad a las familias. Nuestro principal objetivo es que cada estudiante tenga garantizada su vacante desde el inicio del ciclo lectivo en febrero de 2026 sin perder días de aprendizaje”, dijo Miguel.
La raíz de las modificaciones fueron los datos recolectados en los últimos años respecto a las conductas de inscripción. El sistema anterior permitía la toma de vacantes durante el desarrollo del ciclo lectivo, lo que generaba que muchos alumnos perdieran días de clases sabiendo que contaban con la posibilidad de una inscripción tardía (uno de cada cuatro casos).
Esto último era especialmente engorroso para las escuelas, que debían integrar alumnos nuevos una vez empezados los procesos de enseñanza. Además, afectaba directamente la asignación de becas y cupos alimenticios, como así también la logística de los transportes escolares.
Agenda 2026
El calendario escolar 2026 tendría sus puntos marcados. En principio, el 24 de febrero de 2026 volverían a las escuelas los alumnos de nivel primario, mientras que los de nivel secundario lo harán a partir del 5 de marzo.
El receso invernal será del 21 de julio al 1 de agosto de 2026, mientras que la finalización se dará el 19 de diciembre de 2026.
