Luis Ventura quedó expuesto tras el furioso cruce con Viviana Colmenero en vivo

Acusó a la producción de haberla llevado engañada y recordó su historia de resiliencia: "Tengo 53 años y un trabajo terapéutico hecho desde hace muchísimos años, y me parece que ustedes, con este casting, me están cosificando y estigmatizando nuevamente".

Embed EMBOSCADA Y CENSURA Ventura y su productora le pusieron a Viviana Colmenero un tape con un tema que habrían acordado previamente no tocar y la mediática explotó.



Por si fuera poco, el conductor se puso en el lugar de ofendido y la censuró, sacándola del aire. pic.twitter.com/uWOkd1uzP1 — TeleBizarra (@TeleBizarra) September 28, 2025

En un punto, hasta su hijo Ciro la llamó en vivo, preocupado por lo que estaba viendo. Esa llamada terminó de marcar el quiebre: Colmenero denunció que jamás se la respetó en los medios y amagó con abandonar el piso. Ventura, ya superado, cortó en seco: "¡Vamos a un corte. Cortame y listo!".

El estigma que persiste: veinte años y sigue la etiqueta

Lo que pasó en Secretos Verdaderos no fue un simple exabrupto. Fue la muestra de que la televisión argentina sigue reciclando viejas fórmulas de espectáculo basadas en el morbo y el dolor ajeno. Y en el caso de Colmenero, hay un componente que no puede ignorarse: el estigma sobre las mujeres que alguna vez hablaron de prostitución o trabajo sexual.

" El prejuicio sigue existiendo sobre las chicas que ejercen la prostitución", dijo la ex GH. Y más allá de que ella niegue haberse identificado con esa etiqueta, su punto es claro: en el medio, todavía la presentan con "ese título en la frente", incluso veinte años después de haber ganado el reality.

image La ex GH criticó el prejuicio persistente hacia las mujeres vinculadas a la prostitución. Señaló que los medios la reducen a su pasado, ignorando su trayectoria y trabajo personal.

Enojada, fue más allá: "Soy la única persona decente en el ámbito del espectáculo, porque el medio es una real mierda. Jamás me respetaron y me están perjudicando". Esa frase, que rebotó en redes y en diferentes portales como Infobae y Clarín, fue un dardo a toda una industria que muchas veces no distingue entre contenido y espectáculo barato.

El corte abrupto ordenado por Ventura dejó la sensación de censura, pero también de que el conductor buscó frenar un papelón mayor en vivo. El resultado: un nuevo capítulo en la relación tirante entre Colmenero y los medios, y la confirmación de que la tele, en su búsqueda de rating, todavía no aprendió a manejar los límites entre entrevistar y exponer.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Argentinos deportados estan de nuevo en el punto de partida Ezeiza

Furor por este outlet con precios extremadamente bajos que no se ven todos los días

River 1 - Riestra 2: el Malevo hizo historia y hubo abucheo Monumental para los de Gallardo

Selección Argentina 3 - Cuba 1: a pesar de un bochornoso arbitraje, la Albiceleste rindió honor al fútbol criollo

Supermercado liquida electrodomésticos con 2x1 y cuotas sin interés: furor