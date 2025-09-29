La noche en Secretos Verdaderos terminó patas para arriba: Luis Ventura y la ex GH Viviana Colmenero protagonizaron una pelea inesperada que descolocó a todos en el estudio. Lo que arrancó como una charla tranquila se transformó en un cruce cargado de reproches al aire, con un final abrupto que dejó más preguntas que respuestas.
"EL MEDIO ES UNA MIERDA"
Luis Ventura quedó expuesto tras el furioso cruce con Viviana Colmenero en vivo
Viviana Colmenero estalló en vivo contra Luis Ventura por mostrar un video que ella quería olvidar. El conductor no vio más salida y fue al corte abruptamente.
Cuando Luis Ventura pisó la línea con Viviana Colmenero
En América TV, Ventura presentó a la campeona de Gran Hermano 2003 con imágenes de su prueba de cámara para el reality. Allí, Colmenero hablaba de un momento muy duro de su vida, donde llegó a mencionar la prostitución como salida económica en un contexto desesperado. El problema: ella había pedido que no se tratara ese tema en el programa.
"Explícitamente pedí que eviten nombrar la palabra prostitución, trabajadora sexual o algo referido a mi pasado. Y lo primero que veo es el casting, que ni yo lo tengo porque fue privado", disparó en vivo. La incomodidad fue inmediata.
Ventura intentó suavizar con un pedido de disculpas: "Si esto te genera esta consecuencia, yo te pido disculpas". Pero Colmenero no aflojó: "Me tendrían que haber pedido permiso para poner el video al aire porque es sensacionalismo y no estoy de acuerdo con eso. Tuve que trabajar muchos años para superarme a mí misma y dejar atrás el estigma".
Acusó a la producción de haberla llevado engañada y recordó su historia de resiliencia: "Tengo 53 años y un trabajo terapéutico hecho desde hace muchísimos años, y me parece que ustedes, con este casting, me están cosificando y estigmatizando nuevamente".
En un punto, hasta su hijo Ciro la llamó en vivo, preocupado por lo que estaba viendo. Esa llamada terminó de marcar el quiebre: Colmenero denunció que jamás se la respetó en los medios y amagó con abandonar el piso. Ventura, ya superado, cortó en seco: "¡Vamos a un corte. Cortame y listo!".
El estigma que persiste: veinte años y sigue la etiqueta
Lo que pasó en Secretos Verdaderos no fue un simple exabrupto. Fue la muestra de que la televisión argentina sigue reciclando viejas fórmulas de espectáculo basadas en el morbo y el dolor ajeno. Y en el caso de Colmenero, hay un componente que no puede ignorarse: el estigma sobre las mujeres que alguna vez hablaron de prostitución o trabajo sexual.
" El prejuicio sigue existiendo sobre las chicas que ejercen la prostitución", dijo la ex GH. Y más allá de que ella niegue haberse identificado con esa etiqueta, su punto es claro: en el medio, todavía la presentan con "ese título en la frente", incluso veinte años después de haber ganado el reality.
Enojada, fue más allá: "Soy la única persona decente en el ámbito del espectáculo, porque el medio es una real mierda. Jamás me respetaron y me están perjudicando". Esa frase, que rebotó en redes y en diferentes portales como Infobae y Clarín, fue un dardo a toda una industria que muchas veces no distingue entre contenido y espectáculo barato.
El corte abrupto ordenado por Ventura dejó la sensación de censura, pero también de que el conductor buscó frenar un papelón mayor en vivo. El resultado: un nuevo capítulo en la relación tirante entre Colmenero y los medios, y la confirmación de que la tele, en su búsqueda de rating, todavía no aprendió a manejar los límites entre entrevistar y exponer.
