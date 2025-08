La polémica defensa del agresor de Luis Ventura: "Estoy en contra de la violencia"

Embed - VISIONSHOW on Instagram: " En el programa Ispa todo al revés, conducido por @moranzonid y producido por @diegosuarezmazzea.ok en Net TV, se vivió un momento exclusivo: el agresor de Luis Ventura rompió el silencio, pidió disculpas públicamente y se hizo cargo del violento episodio ocurrido días atrás. El hombre reconoció que actuó de manera impulsiva, que había consumido alcohol y aseguró que no sabía que la persona a la que agredía era el reconocido periodista. “Me hago cargo, pido disculpas sinceras, no fue mi intención y me equivoqué”, expresó en vivo. Tras la entrevista, Diego Suárez Mazzea se comunicó con Ventura para transmitirle las disculpas, pero el periodista fue tajante en su respuesta: “Que hable con el juez”. La causa judicial por la agresión continúa su curso. #LuisVentura #Agresion #Disculpas #NetTV #IspaTodoAlRevés #VisionShow"

