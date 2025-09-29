La mirada de Maximiliano Pullaro apunta cada vez más fuerte hacia Javier Milei

Luego fue consultado por el argumento oficial en relación al "riesgo kuka" lo cual el radical lo remarcó que se trata de "un relato" y, sobre esa línea, agregó: "El kirchnerismo es una etapa superada, no va a volver a la Argentina".

En ese marco, posicionó a Provincias Unidas como alternativa "racional y sensata" con el propósito de consolidar un bloque de unos 20 diputados para impulsar reformas fiscal, laboral y previsional.

A su vez, apuntó contra una gestión "concentrada en variables macro que desatiende el Estado" y mencionó el abandono de rutas nacionales en Santa Fe. Al respecto, reclamó una deuda mensual de 20.000 millones de pesos con la caja de jubilaciones provincial y relativizó el giro de 3.000 millones en ATN.

Como cierre, volvió a criticar la visión "porteñocéntrica": "Al AMBA le va a ir mejor si gana un Presidente que no tenga esa matriz; la salida exige mirar al interior productivo".

Santa Fe no oculta el malestar: Críticas socialistas

Dentro de ese territorio, los legisladores socialistas también pusieron el grito en el cielo al denunciar "una timba impositiva electoralista que terminó beneficiando a un puñado de empresas exportadoras". En tanto, pidieron "una reforma tributaria profunda, que contemple una rebaja escalonada de los derechos de exportación, para darle previsibilidad a toda la economía".

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, y el diputado provincial Pablo Farías criticaron duramente la decisión del gobierno nacional de eliminar temporalmente las retenciones al agro.

image Clara García y Pablo Farías también cuestionaron al gobierno nacional por el manejo de las retenciones.

Ambos consideraron que "además de ser una muestra absoluta de falta de previsibilidad, solo benefició a un puñado de empresas exportadoras, es decir, el eslabón más concentrado de la cadena que es el que compra granos a los productores; y en muchas ocasiones ni siquiera tienen la mercadería porque apenas presentaron una declaración jurada relativa a mercados futuros".

Con el objetivo de aplacar las turbulencias financieras desatadas hace dos semanas, la gestión del presidente Javier Milei anunció el pasado lunes 22 de septiembre la suspensión de las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre. En menos 72 horas culminó la medida, que fue aprovechada solo por grandes exportadores.

"Se trató de una timba impositiva netamente electoralista porque estaba prevista hasta el 31 de octubre –señaló García-, sin embargo solo tuvo una vigencia tres días, tras los cuales esos grandes acopiadores se quedaron con cerca de u$s1.500 millones a cambio de liquidar u$s7.000 millones y rescatar al gobierno de una crisis de reservas".

Por su parte, Farías, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, puso el foco en la necesidad de "una reforma tributaria profunda, que contemple una quita progresiva de retenciones como parte de un proyecto más grande que apunte a darle previsibilidad a toda la economía".

"Es muy grave y muy malo lo que sucedió", indicó Farías y sumó: "Más del 75% de los productores ha vendido su producción con las retenciones vigentes porque se les dijo que ese era el esquema que se iba a mantener, que no iba a haber devaluación, y que no reservaran los granos porque las reglas no iban a cambiar. Fueron defraudados".

Para finalizar, advirtió sobre "las sospechas que surgen acerca de cómo circuló esta información que benefició a unos pocos actores en millones y millones de dólares. Es otra sospecha que recae sobre el presidente de la Nación y su entorno".

