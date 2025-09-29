Mahatma Gandhi dormía con su sobrina nieta: Inmoralidades y vida de un símbolo de paz

Mahatma Gandhi, el emblemático activista indio que lideró el movimiento de independencia de la India del Imperio británico en los años 40 a través de la resistencia pacífica, tenía varios muertos en el placard. Detras de la fachada de ícono de paz, se escondía un hombre con actitudes racistas, machistas y que dormía desnudo con mujeres, incluso su sobrina nieta.
CLASISTA E INNAPROPIADO
Mahatma Gandhi, símbolo del activismo y de la no violencia, dormía desnudo con mujeres, incluida su sobrina nieta, para demostrar su autocontrol sexual.
Nacido como Mohandas Karamchand Gandhi el 2 de octubre de 1869 en el seno de una familia de la respetada casta bania de Porbandar, en el estado indio de Guyarat, conoció en carne propia la marginación del régimen de castas y la segregación racial. Así lo relató en una de sus memorias, donde narró una humillación sufrida en un tren, cuando fue expulsado del compartimento de primera clase en el que viajaba. "¡Largo de aquí, sami!", le habría dicho el guardia del tren.
Sin embargo, su experiencia no le impidió tener actitudes racistas, ya que expresó en múltiples ocasiones ideas discriminatorias hacia los africanos negros cuando vivió por más de 20 años en Sudáfrica.
Mahatma Gandhi, el lado oscuro del ícono de la paz
Mahatma Gandhi, de profesión abogado y quien más tarde se convertiría en un emblema de la lucha pacífica por la independencia de India, se mudó a Sudáfrica en 1893 para representar a un comerciante indio en un litigio, y pasó dos décadas en esa colonia británica, donde demostró su racismo hacia los africanos negros.
De hecho, una de las primeras batallas que Gandhi libró tras llegar a Sudáfrica fue la de las entradas separadas para blancos y negros en la oficina de correos de Durban. Gandhi se opuso a que los indios fueran "clasificados con los nativos de Sudáfrica", a quienes calificó despectivamente de "kafires", y exigió una entrada separada para los indios.
Incluso, según sus biografistas, Gandhi estuvo en contacto con los regímenes fascistas de Benito Mussolini en Italia y de Adolf Hitler en Alemania.
En 1931, Gandhi participó en unas conversaciones de paz entre los gobiernos británico e indio que se organizaron en Londres. De regreso a la India, el gobierno de Mussolini lo invitó a visitar Italia para asistir a un desfile de las juventudes fascistas italianas.
En el caso de Hitler, Gandhi se dirigía al Fuhrer como “su más sincero amigo”, según le decía en unas cartas, y se filtró que recomendó a los británicos a que se limitaran a ceder ante los nazis.
A la edad de 38 años, en 1906, Gandhi decidió hacer un voto de brahmacharya (de castidad) para alcanzar la máxima plenitud espiritual. Sin embargo, en esa misma época realizaría prácticas controvertidas como dormir desnudo con mujeres –incluso con su propia sobrina nieta– como parte de lo que él llamó un “experimento” para demostrar que podría controlar sus impulsos sexuales. Estas prácticas, aunque supuestamente no sexuales, han sido fuertemente cuestionadas por su carácter inapropiado y el desequilibrio de poder.
"Lo cierto es que, tras la muerte de su esposa, Kasturba, en 1944, Gandhi adquirió la costumbre de compartir la cama con jóvenes desnudas: su médico personal, Sushila Nayar, y sus sobrinas nietas Abha y Manu, quienes entonces eran adolescentes y unos 60 años menores que él", explica en periodista Ian Jack de The Guardian.
En ese sentido, Gandhi instaló el ashrams, sus primeros "experimentos" para exhibir su control sobre los deseos carnales; las jóvenes debían bañarse y dormir juntas con él, mientras que impartía el dogma de que los esposos no debían estar solos con sus esposas y, cuando sintieran pasión, deberían tomar un baño frío. Tales mujeres debían dormir con él y en general no con sus maridos, para poner sobre la mesa el supuesto de que él se había convertido al celibato, algo que en los últimos años ha sido objeto de creciente cuestionamientos.
