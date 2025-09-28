"Milei no quiere clase media: la educación y la salud pública no deben ser de calidad".

“En Entre Ríos, estamos importando bondiola de cerdo y pollos de Brasil. También naranjas. Además, hemos liberado la importación de leche de una famosa marca uruguaya. No quieren más industrias” explicó el contador y abogado entrerriano.

La advertencia de las autoridades chinas llega después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio. Donald Trump, a diferencia de Milei, frena la invasión de productos chinos

Imitar a Trump y los Estados Unidos

“Yo no pido vivir en economías cerradas como las de Venezuela o Cuba. Pido que hagamos lo que hacen los Estados Unidos que le ponen 16% de aranceles a los productos que llegan vía Courier desde China”.

Hagamos lo que hace Donald Trump. Tengamos para los nuestros energía barata porque Milei nos abre la importación y nos multiplica el precio de la electricidad y el de los combustibles. El gas oil cuadruplicó sus precios. Nos envían al fracaso.

“Los únicos impuestos que han bajado son los de bienes personales para los que tienen propiedades”.

“Hay gente que está gestionando el Estado con una gran falta de pericia técnica. Es grave y arrastra a todo el resto. Está faltan profesionalismo a la hora de ejercer”.