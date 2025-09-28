“Una cosa es el campo y otras las cerealeras, estas últimas se fondean con divisas de sus casas matrices que están fuera de Argentina” sostuvo Guillermo Michel, candidato a diputado nacional por el justicialista “Fuerza Entre Ríos” y fuerte crítico del presidente Javier Milei.
MICHEL: EX TITULAR DE ADUANAS
"Milei no quiere clase media: la educación y la salud pública no deben ser de calidad".
“La baja de las retenciones se las quedaron las agro exportadoras por un mal diseño de las medidas de Milei” denunció Guillermo Michel, ex titular de Aduanas.
El ex funcionario agregó:
"El programa del FMI de abril fracasó y por eso estamos donde estamos en la actualidad. Por eso salimos de raje a Estados Unidos para conseguir dólares de manera desesperada".
“Si los fondos de Washington son para pagar el swap con China, estamos en un juego de suma cero. No nos están dando nada concreto. Estamos igual que antes”.
“En Entre Ríos, estamos importando bondiola de cerdo y pollos de Brasil. También naranjas. Además, hemos liberado la importación de leche de una famosa marca uruguaya. No quieren más industrias” explicó el contador y abogado entrerriano.
Imitar a Trump y los Estados Unidos
“Yo no pido vivir en economías cerradas como las de Venezuela o Cuba. Pido que hagamos lo que hacen los Estados Unidos que le ponen 16% de aranceles a los productos que llegan vía Courier desde China”.
“Los únicos impuestos que han bajado son los de bienes personales para los que tienen propiedades”.
“Hay gente que está gestionando el Estado con una gran falta de pericia técnica. Es grave y arrastra a todo el resto. Está faltan profesionalismo a la hora de ejercer”.