Desde que asumió Javier Milei, se perdieron más de 15.000 empleos por mes

En la comparación mensual, de mayo a junio se perdieron 12.302 empleos. A nivel interanual, la disminución fue menor porque hubo un repunte en medio, pero es igualmente negativo por 3.434. Hay una caída neta en el empleo registrado desde la asunción de Javier Milei.

Según información del INDEC, la situación se agrava, ya que dentro de los 9,6 millones de asalariados, 6 millones cuentan con aportes jubilatorios, mientras que los otros 3,6 millones, el 37,7%, no. Esto muestra el alto grado de informalidad en el mercado laboral.

Las PyMEs se enfrentan a menor actividad y consumo

El informe de IPA plantea:

La economía real enfrenta el lastre de tasas de interés prohibitivas y un consumo deprimido. La economía real enfrenta el lastre de tasas de interés prohibitivas y un consumo deprimido.

En este sentido, el reporte detalla que “se ha configurado un crecimiento desigual que está beneficiando a algunos sectores concentrados de la economía pero que no se traduce aún en mejoras sustantivas para el conjunto del entramado productivo, las pymes, ni los hogares”. Esto se refleja en el crecimiento de sectores como el financiero (+23,2%) y el de hidrocarburos (+13,4%), en julio.

En cuanto al consumo, IPA prevé un estancamiento aún mayor en la actividad por menor demanda, basado en información del INDEC.

image El informe de coyuntura industrial PyMEs de IPA alerta sobre la baja del consumo.

“El nivel de ventas se mantiene un 9% por debajo de los registros precrisis, evidenciando una recuperación parcial del poder adquisitivo. El canal mayorista presenta un desempeño más adverso, con una caída interanual del 6,3% que extiende a veinticuatro meses su tendencia contractiva. Las expectativas sectoriales reflejan cautela, con el 87% de los gerentes de grandes superficies comerciales anticipando un estancamiento o deterioro en el corto plazo. Esta dinámica sugiere que la debilidad de la demanda interna continuara operando como factor restrictivo para una recuperación económica más amplia y sostenible, condicionando especialmente al entramado productivo orientado al mercado doméstico”, explica IPA.

El pesimismo sobre el futuro económico en el corto plazo se extiende ya a diversos sectores, basado principalmente en una menor demanda de los consumidores.

Más noticias en Urgente24

Argentinos deportados estan de nuevo en el punto de partida Ezeiza

Supermercado liquida electrodomésticos con 2x1 y cuotas sin interés: furor

Furor por este outlet con precios extremadamente bajos que no se ven todos los días

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar