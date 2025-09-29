TRABAJO
El desempleo golpea en Córdoba y Llaryora activa 15.000 puestos con asistencia
El desempleo toma la agenda en Córdoba a semanas de las elecciones. Martín Llaryora lanza el tradicional PPP.
Con esa información en mano, y a pocas semanas de la contienda electoral que mantiene una campaña nacionalizada, el Gobierno de Córdoba comandado por Martín Llaryora decidió reactivar el Programa Primer Paso. El ya tradicional plan de inserción laboral promueve la creación de unos 15.000 puestos de empleo con una asistencia inicial de hasta seis meses por parte del Estado provincial.
El lanzamiento del programa, que se realiza hace varios años sin interrupciones, coincidió con uno de los temas más calientes de la campaña actual que en Córdoba mantiene enfrentados al oficialismo nacional con el provincial. Según el propio Llaryora, la coyuntura actual es especialmente cruel con el empleo joven, al cual está apuntado el PPP y otros programas de promoción laboral que mantiene vigente su gestión.
El desempleo, una preocupación en Córdoba
Para Córdoba, el desempleo tomó un escenario central dentro de la discusión electoral por presentarse como una de las principales preocupaciones. La provincia mediterránea es una de las que más alto nivel de empleo privado mantiene y que, por consecuencia, sufre en mayor medida los efectos del enfriamiento económico extendido en el contexto de ajuste fiscal que promueve la Casa Rosada.
El Programa Primer Paso crea oportunidades para que 15.000 jóvenes de 16 a 25 años accedan a su primera experiencia laboral y eleven su potencial mediante capacitación y entrenamientos en ambientes de trabajo, promoviendo así su integración en el mercado profesional, su desarrollo personal y también el crecimiento económico de la provincia, explicaron desde el Gobierno provincial.
Los datos relevados por el Indec revelaron además la existencia de una precariedad laboral avanzada. En términos salariales, el 29,3% de los ocupados declaró estar buscando otro trabajo con motivos principales en la mejora salarial, de condiciones laborales o disconformidad en general.
Por otra parte, en Córdoba golpea la subocupación. Se trata de trabajadores que no superan las 35 horas semanales, completando un 15% del universo laboral cordobés en el segundo trimestre del 2025.
Juan Schiaretti y una agenda de empleo
En consonancia con los movimientos del gobernador Llaryora, el candidato Juan Schiaretti aceleró para exponer la problemática del desempleo como centro de su campaña. El ex mandatario cordobés que encabeza la oferta electoral del oficialismo provincial sumó numerosos posteos en las últimas horas haciendo referencia a la creación del empleo genuino y criticando las políticas del Gobierno nacional referidas a la microeconomía.
