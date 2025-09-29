El desempleo golpea en Córdoba y Llaryora activa 15.000 puestos con asistencia

Construcción P.jpg Caída del empleo en Córdoba.

El desempleo, una preocupación en Córdoba

Para Córdoba, el desempleo tomó un escenario central dentro de la discusión electoral por presentarse como una de las principales preocupaciones. La provincia mediterránea es una de las que más alto nivel de empleo privado mantiene y que, por consecuencia, sufre en mayor medida los efectos del enfriamiento económico extendido en el contexto de ajuste fiscal que promueve la Casa Rosada.

El Programa Primer Paso crea oportunidades para que 15.000 jóvenes de 16 a 25 años accedan a su primera experiencia laboral y eleven su potencial mediante capacitación y entrenamientos en ambientes de trabajo, promoviendo así su integración en el mercado profesional, su desarrollo personal y también el crecimiento económico de la provincia, explicaron desde el Gobierno provincial.

Los datos relevados por el Indec revelaron además la existencia de una precariedad laboral avanzada. En términos salariales, el 29,3% de los ocupados declaró estar buscando otro trabajo con motivos principales en la mejora salarial, de condiciones laborales o disconformidad en general.

Por otra parte, en Córdoba golpea la subocupación. Se trata de trabajadores que no superan las 35 horas semanales, completando un 15% del universo laboral cordobés en el segundo trimestre del 2025.

Llaryora y Schiaretti 5P.jpg Martín Llaryora y Juan Schiaretti empujan el desempleo al centro de la agenda.

Juan Schiaretti y una agenda de empleo

En consonancia con los movimientos del gobernador Llaryora, el candidato Juan Schiaretti aceleró para exponer la problemática del desempleo como centro de su campaña. El ex mandatario cordobés que encabeza la oferta electoral del oficialismo provincial sumó numerosos posteos en las últimas horas haciendo referencia a la creación del empleo genuino y criticando las políticas del Gobierno nacional referidas a la microeconomía.

Que el salario alcance es fundamental. Queremos que el sueldo rinda hasta fin de mes. Nuestra prioridad es generar empleo genuino para que cada familia viva mejor. Vamos al Congreso para promover las normas necesarias que garanticen que el sueldo de los trabajadores alcance hasta fin de mes, impulsar a Córdoba y al interior productivo de Argentina, apuntó. Que el salario alcance es fundamental. Queremos que el sueldo rinda hasta fin de mes. Nuestra prioridad es generar empleo genuino para que cada familia viva mejor. Vamos al Congreso para promover las normas necesarias que garanticen que el sueldo de los trabajadores alcance hasta fin de mes, impulsar a Córdoba y al interior productivo de Argentina, apuntó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1972392031608791057&partner=&hide_thread=false Que el salario alcance es fundamental.



Queremos que el sueldo rinda hasta fin de mes. Nuestra prioridad es generar empleo genuino para que cada familia viva mejor.



Con Provincias Unidas vamos al Congreso para promover las normas necesarias que garanticen que el sueldo de los… pic.twitter.com/IMD6PglQJ7 — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 28, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1972421817743606243&partner=&hide_thread=false Una tarde para celebrar el trabajo



Con enorme alegría participé hoy de la fiesta de los trabajadores y trabajadoras del comercio, organizada por @AgecCordoba.



Fue un encuentro cargado de emoción, orgullo y reconocimiento hacia quienes, con su dedicación diaria, sostienen… pic.twitter.com/ZfTcQARlQA — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 28, 2025

Más noticias en Urgente24

Argentinos deportados estan de nuevo en el punto de partida Ezeiza

Furor por este outlet con precios extremadamente bajos que no se ven todos los días

Supermercado liquida electrodomésticos con 2x1 y cuotas sin interés: furor

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar