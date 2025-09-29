urgente24
Tiene 3 capítulos y es la miniserie que arrasa en Netflix

Netflix estrenó una miniserie llena de drama e intriga que todos están mirando. Imperdible y con una trama que te atrapa.

29 de septiembre de 2025 - 08:20
Netflix lo volvió a hacer y estrenó una miniserie de solo 3 capítulos que está causando sensación en la plataforma. Una de las series más esperadas y que todos ven en una tarde sin pausas. La misma cuenta con una trama que te deja pegado a la pantalla. No te la podés perder.

Si estás buscando una buena miniserie para ver y que sea rápida de mirar, entonces no te pierdas esta producción de Netflix que ya se posiciona entre las más vistas de la plataforma. Con una historia intensa, dramática y con tintes de thriller.

La miniserie de Netflix que todos aclaman

Esta miniserie se llama Las maldiciones y es una producción hecha en Argentina. La misma está basada en el poder y la corrupción, pero con momentos de drama y thriller que la hacen alucinante. Imposible dejar de verla.

En una familia de renombre un secuestro se lleva la atención de todos. Un político está en el foco, pero también su familia y el futuro de la misma. Se trata de una producción con muchísimo por mostrar.

La ambición, la política, el poder y los secretos se llevan la primera plana de esta miniserie. Una producción que sin duda ya es parte de las mejores series de Netflix. Nadie se la quiere perder.

