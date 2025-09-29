Verano en Brasil: Una aerolínea clave abarata costos y elimina el equipaje de mano

El verano en Brasil

“Queremos que más personas puedan acceder a los destinos turísticos y de negocios, con una propuesta de valor flexible y adaptada a diferentes perfiles de viajeros. La reformulación de las familias tarifarias no solo amplía las opciones para nuestros clientes, sino que también representa un paso más en nuestra estrategia de crecimiento regional, acercando más países y personas de forma accesible, cómoda y segura”, afirmó Mateus Pongeluppi, vicepresidente Comercial de GOL.

Esa intención se extiende al fuerte flujo de turistas argentinos que se esperan en Brasil en verano. En ese sentido, la aerolínea brasileña es la principal operadora de las rutas que unen ambos destinos en compañía de Aerolíneas Argentinas, con quien mantiene una alianza directa.

Para Argentina, Brasil es el principal destino hacia el exterior de los vuelos internacionales en total. El escenario cambiario favorable y la accesibilidad de los destinos del país vecino lo dejan como la opción más tentadora para el turismo emisivo.

Actualmente, los turistas argentinos pueden alcanzar de manera directa las ciudades de Belo Horizonte, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Porto Seguro, Recife, Río de Janeiro (GIG), Salvador, San Pablo (GRU), Brasilia y Porto Alegre.

playa brasil.jpg Se espera alta demanda para llegar a las playas de Brasil.

Más oferta

Dentro del mercado aerocomercial, esa oportunidad coyuntural fue tomada para generar una expansión de la oferta, especialmente apalancada en las propuestas de bajo costo. Así, aerolíneas como Flybondi o JetSMART apostarán a una fuerte explosión de la demanda de cara al verano 2026, incluyendo vuelos chárter a destinos del norte brasileño que se añadirán a las convencionales rutas playeras de Florianópolis y Río de Janeiro.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas plantea una oferta agresiva de pasajes a los destinos brasileños no solo desde Argentina. Además, lo hará desde Uruguay, ofreciendo viajes desde Sao Paulo y Belo Horizonte hacia Montevideo y Punta del Este.

