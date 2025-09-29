Donald Trump junto a Netanyahu para darle un cierre al acuerdo sobre Gaza

Tenemos una oportunidad real de alcanzar la grandeza en Oriente Medio. Todos estamos de acuerdo en algo especial, algo sin precedentes. Lo lograremos (Trump) Tenemos una oportunidad real de alcanzar la grandeza en Oriente Medio. Todos estamos de acuerdo en algo especial, algo sin precedentes. Lo lograremos (Trump)

En ese contexto, este lunes, en vísperas de la ansiada cumbre en la Casa Blanca entre Trump y Netanyahu, la secretaria de prensa Karoline Leavitt vaticinó que Israel y Hamás están "muy cerca" de alcanzar un acuerdo para poner fin a las actuales hostilidades en Gaza y para garantizar una “paz duradera” en Medio Oriente.

La portavoz de la Casa Blanca afirmó que Trump en esta jornada discutirá con Benjamin Netanyahu la iniciativa de 21 puntos que ha propuesto Washington. Asimismo, señaló que este lunes Trump también se reunirá con los líderes de Qatar, que han servido como intermediarios con Hamás.

"Para alcanzar un acuerdo razonable para ambas partes, ambas tienen que ceder un poco y podrían retirarse un poco descontentas, pero así es como, en última instancia, vamos a resolver este conflicto”, remarcó Leavitt.

Se trata de una iniciativa propuesta por Washington, que ya obtuvo el visto bueno de la Liga Árabe, al margen de la cumbre, aunque aún está por verse el veredicto final de los ultracionalistas judíos, que conforman el gobierno de coalición liderado por Netanyahu.

En cuanto a esto, el plan de paz de Trump incluye un alto al fuego duradero en Gaza, la liberación de los rehenes que están cautivos por Hamás, así como la creación de un gobierno de transición supervisado por el primer ministrp británico Tony Blair, en la posguerra. Al mismo tiempo se desplegarán fuerzas internacionales en los alrededores de Gaza para garantizar que Hamás no lance fuego a Tel Aviv, así como para evitar que Israel incumpla su palabra y ejecute un nuevo asedio o anexión.

Del mismo modo, propone la creación de un gobierno de transición liderado por un comité palestino para la administración de Gaza en la posguerra, el cual sería supervisado por una junta internacional de supervisión, lo que, según el Gabinete de Trump, acercaría a Medio Oriente a una "paz duradera" luego de dos años de guerra, de una escalada regional y mientras la vida de los veinte rehenes de Hamás pende de un hilo.

Al respecto de la iniciativa de Trump, un funcionario israelí declaró a principios de esta semana ante el Financial Times que Israel estaba al tanto del plan respaldado por Estados Unidos para Gaza, pero que "lo que se implemente contará con el consentimiento de Israel. Nada ocurrirá sin él". Un segundo funcionario israelí fue más allá y agregó que había “alarma” y “caos” dentro de la delegación israelí en Estados Unidos, sugiriendo que varios gobiernos árabes habían influenciado a Trump para “apoyar un plan que va en contra” de la posición israelí.

La iniciativa de paz propuesta por el gobierno de Trump, aunque aún falta la pronunciación de Benjamin Netanyahu, contempla un alto al fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes cautivos y la creación de un comité palestino que gobernaría la Franja de Gaza durante un período de transición, así como el despliegue de una fuerza internacional que controle violaciones e incursiones militares.

Todavía no se sabe qué proclamará el premier judío, Benjamin Netanyahu, quien parece no estar dipuesto a deponer las armas en el asediado enclave palestino, tal como lo demostraron sus palabras ante la Asamblea Gneral de la ONU en Nueva York, desde donde se comprometió a "terminar su trabajo" en Gaza y equiparó a la población civil palestina con terroristas al decir que ellos festejaron en jolgorio el atentado del 7 de octubre de 2023.

image Benjamin Netanyahu saluda después de su desafiante discurso ante la ONU | GENTILEZA DE IMAGEN EFE

El líder israelí, a quien le pesa una orden de captura internacional emitida por la CPI por los crímenes de guerra en Gaza, reiteró en su discurso las condiciones de Israel para el fin de la guerra en Gaza, que incluye la liberación de los 48 rehenes y la repatriación de sus cuerpos —20 de los cuales se cree que aún siguen vivos— y que Hamás se entregue y desarme.

Además, aparte de comparar a los civiles palestinos con los terroristas, rechazó cualquier intervención de la Autoridad Palestina en Gaza, que ejerce un autogobierno limitado en la Cisjordania ocupada, al culparla de financiar al terrorismo.

