Semana completa sin clases: Las universidades padecen el ajuste de Javier Milei

A su vez, el referente gremial compartió los resultados de un informe realizado junto a educadores de 30 universidades nacionales y señaló que lo más preocupante "es que hay un 40% que nos dijo que redujo o limitó los gastos en alimentación y un 22% se ajustó en cuidados de salud".

Asimismo, el 66% de los encuestados manifestó que tuvo que buscar otro empleo (en la docencia el 29%, fuera de ella 22% y el resto (16%) en ambas actividades) para compensar los ingresos que no alcanzan.

Renuncias y vaciamiento académico

Según Gayoso, la crisis salarial estaría provocando un "vaciamiento del sistema universitario", ante la creciente cantidad de docentes que dejan sus cargos.

"La cantidad de compañeros que todos los días vemos como renuncian a cargos de la universidad dejando vacíos muy difíciles de volver a ocupar", lamentó.

En ese marco también advirtió que esta situación afecta directamente a la calidad educativa y la formación docente, "Hablamos de gente con muchos años de experiencia y formación, que se reemplazan por gente muy joven. Esto hace que se corte la cadena de formación de docentes con experiencia que van formando a los nuevos. Pero ahora también sumamos que hay concursos que quedan desiertos porque nadie quiere cobrar por debajo de la pobreza", detalló.

A raíz de ello, justificó la decisión de parar durante los cuatro días hábiles previos al feriado largo.

"A nosotros no nos gusta, nuestro lugar es estar en las aulas dando clases. Pero así no se puede más y, si no defendemos a la universidad hoy, probablemente mañana no haya universidad a la cual salir a defender", cerró.

image Sector en emergencia.

Consulta federal

Tal lo mencionado anteriormente, durante junio, el Frente de Asociaciones de Base (FAB) en CONADU que reúne a sindicatos de docentes universitarios de todo el país promovió una consulta federal para conocer "El ajuste a las universidades en primera persona".

Con respecto al pluriempleo, subrayan que una de las situaciones que se repite es la búsqueda de nuevos ingresos a partir de sumar horas de trabajo dentro o fuera de la docencia.

Por otro lado, el relevamiento señala que un 58% limitó intervenciones o participación en congresos, un 42% en formación académica de posgrado o similares, un 28% en tareas de investigación, un 25% en compra de materiales didácticos y un 15% en tareas de extensión universitaria.

Por último, indican que el 39% de las personas declararon que tienen menos tiempo disponible para su familia y el 15% creen que "la calidad de los cuidados se vio afectada".

