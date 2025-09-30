Beneficios sexuales de los ejercicios de Kegel para mujeres y hombres (sí, hombres)

Ahora bien, la debilidad de los músculos del suelo pélvico puede afectar la vida sexual tanto de hombres como de mujeres. La buena noticia es que los ejercicios de suelo pélvico pueden ser el arma para volver a disfrutar en la cama.

En el caso de los hombres, la Universidad de Harvard ha indicado que hay evidencia de que los ejercicios de Kegel pueden ser beneficiosos para la eyaculación y la erección.

"Según una revisión reciente publicada en Sexual Medicine Reviews, los ejercicios del suelo pélvico y la fisioterapia manual pueden mejorar la eyaculación precoz y la disfunción eréctil en los hombres. Si bien la fisioterapia debe ser supervisada, este tipo de entrenamiento es "sencillo, seguro y no invasivo", según los autores del estudio", mencionan.

¿Cómo los ejercicios de Kegel mejoran la vida sexual de las mujeres?

Para las mujeres los ejercicios de suelo pélvico pueden ser especialmente buenos luego de dar a luz, ya que los músculos del suelo pélvico pueden debilitarse o dañarse como consecuencia del parto.

Harvard indica que, en algunos casos, la fisioterapia del suelo pélvico puede ayudar a aliviar la dispareunia, o dolor asociado con las relaciones sexuales. Sin embargo, algunas personas con esta condición, podrían necesitar aprender a relajar los músculos del suelo pélvico, en vez de fortalecerlos.

"A veces recibimos pacientes que han intentado hacer ejercicios de Kegel u otros ejercicios del suelo pélvico por su cuenta y, en realidad, han empeorado la situación", dijo el Dr. William Winkelman, director del programa de becas del departamento de uroginecología y cirugía pélvica reconstructiva de obstetricia y ginecología del Hospital Mount Auburn, y profesor adjunto de la Facultad de Medicina de Harvard.

"Cuando las personas tienen un suelo pélvico hipertónico, recomendamos estiramientos dirigidos a las caderas o la zona lumbar tensas. Ejercicios como el yoga pueden ayudar a relajar esos músculos", agregó.

Después de saber todo esto, si quieres saber cómo hacer ejercicios de Kegel, he aquí un video que te puede ayudar. De cualquier manera, la recomendación siempre es consultar con un especialista.

