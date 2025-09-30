Causa estupor que, a pesar de una evidente falta de logística, ambos sospechosos prófugos hayan podido abandonar Argentina sin problemas: las fuerzas federales quedaron en ridículo.
SALTARON LA FRONTERA Y LLEGARON A PERÚ
Alivio en la Bonaerense: Detenidos Matías Ozorio (dormía en la calle), Pequeño J (viajaba en camión)
Un tercero, Lázaro Víctor Sotacuro remisero, se escondía en un hostal de Villazón, Bolivia. Los 3 lograron burlar a Gendarmería Nacional y la Policías Federal.
Llegaron tarde en todos los allanamientos practicados en la Zabaleta y la 1 11 14 del Bajo Flores.
A Bullrich no le quedó más remedio que reconocer la labor de sus pares peruanos:
Sin embargo, los operativos en Perú fueron coordinados por la policía local y los efectivos de la provincia de Buenos Aires.
Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional en la ciudad de Buenos Aires, buscó luego protagonizar una conferencia en conjunto con sus pares peruanos para intentar disimular la falta de eficacia de la tropa a su mando.
1-Victoriano Tony Janzen Valverde, 20 años
Se trata del presunto autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.
Fue capturado en las cercanías de Lima cuando se desplazaba dentro de un camión.
La detención se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía peruana.
No ofreció resistencia ni tenía ninguna movida de defensa concreta contras las fuerzas del orden.
2-Matías Agustín Ozorio, 28 años
El joven acusado de ser la mano derecha del líder de la banda Pequeño J fue capturado en otro operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.
La detención se produjo entre las 10 y las 12 del mediodía del martes 30/9.
A través del celular de Ozorio, se pautó una reunión con Pequeño J para concretar la segunda captura.
3-Lázaro Víctor Sotacuro, 41 años
El remisero también fue capaz de burlar los pasos fronterizos custodiados por Gendarmería y la Federal.
Cayó en Villazón, Bolivia, en un pequeño hostal.
Con estas nuevas detenciones ya son nueve los apresados por el triple homicidio con sello narco cometido en una vivienda de la zona sur del conurbano.
Los primeros siete arrestados fueron Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.