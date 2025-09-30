Alivio en la Bonaerense: Detenidos Matías Ozorio (dormía en la calle), Pequeño J (viajaba en camión)

Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional en la ciudad de Buenos Aires, buscó luego protagonizar una conferencia en conjunto con sus pares peruanos para intentar disimular la falta de eficacia de la tropa a su mando.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1973186376536363278&partner=&hide_thread=false ¡Cayó el feminicida alias Pequeño J!



En Pucusana, la @PoliciaPeru capturó a Tony Valverde Victoriano, alias Pequeño J, un sujeto acusado de un triple feminicidio perpetrado en Argentina. Asimismo, cayó el argentino Matías Ozorio, uno de los cómplices de este horrendo crimen. pic.twitter.com/EK5BKGk151 — Ministerio del Interior (@MininterPeru) October 1, 2025

1-Victoriano Tony Janzen Valverde, 20 años

Se trata del presunto autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.

Fue capturado en las cercanías de Lima cuando se desplazaba dentro de un camión.

La detención se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía peruana.

No ofreció resistencia ni tenía ninguna movida de defensa concreta contras las fuerzas del orden.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1973165123708789257&partner=&hide_thread=false Triple crimen narco. Detuvieron a Matías Ozorio en Perú, supuesto lugarteniente de "Pequeño J". Dice que está hace una semana en ese país, que lo llevaron unos narcos mafiosos a los que les debía plata y que lo ingresaron a través de la selva (sic). pic.twitter.com/EdoCFdvGhe — Bobby Menna (@BobbyMenna) September 30, 2025

2-Matías Agustín Ozorio, 28 años

El joven acusado de ser la mano derecha del líder de la banda Pequeño J fue capturado en otro operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La detención se produjo entre las 10 y las 12 del mediodía del martes 30/9.

A través del celular de Ozorio, se pautó una reunión con Pequeño J para concretar la segunda captura.

image Otro de los prófugos, cayó en Bolivia

3-Lázaro Víctor Sotacuro, 41 años

El remisero también fue capaz de burlar los pasos fronterizos custodiados por Gendarmería y la Federal.

Cayó en Villazón, Bolivia, en un pequeño hostal.

Con estas nuevas detenciones ya son nueve los apresados por el triple homicidio con sello narco cometido en una vivienda de la zona sur del conurbano.

Los primeros siete arrestados fueron Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.

Un dato final, la ministra Patricia Bullrich nunca abandonó en los últimos dramáticos 10 dìas, la campaña para senadora nacional de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un dato final, la ministra Patricia Bullrich nunca abandonó en los últimos dramáticos 10 dìas, la campaña para senadora nacional de la ciudad autónoma de Buenos Aires.