El Gobierno intenta mover algunas fichas de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Una de ellas fue un nuevo beneficio para jubilados. Se trata de descuentos en supermercados y perfumerías, donde 7000 comercios están adheridos. Cómo acceder a estas promociones.
El Gobierno lanzó descuentos para jubilados en supermercados: cómo acceder
El Gobierno de Javier Milei lanzó un nuevo beneficio para jubilados. Se trata de descuentos tanto en supermercados como en perfumerías.
Los jubilados son el grupo más vulnerable de la actualidad, ya que su salario no es para nada competitivo y deben vivir con muy poco. Por esa razón el Gobierno tomó medidas donde se efectuará descuentos para ellos tanto en supermercados como perfumerías.
Descuentos para jubilados en supermercados y perfumerías
El descuento será de 10% en supermercados y 20% en perfumería/limpieza. Es un programa que está impulsado por el Ministerio de Capital Humano, donde el objetivo es "mejorar los ingresos y la capacidad de compra". Lo cierto es que los comercios están perdiendo las ventas por el poco poder adquisitivo de la gente.
En esta medida se incluirá a aquellos jubilados o pensionados que sean clientes de Banco Nación y Galicia. Estos son los dos bancos adheridos a las promociones. Dicho plan alcanzaría a 7 millones de jubilados. Sandra Pettovello sostuvo que es un "círculo virtuoso sin costo para el Estado".
Los supermercados del grupo Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) otorgan 10% de descuento en todos los rubros excepto carnes y electro, además de un 20% en perfumería y limpieza sin tope de reintegro. Coto también brinda un 10% en todos los rubros con las mismas excepciones que los anteriores.
El resto de supermercados que se adhieren a estos descuentos son La Anónima, Josimar (15%), Carrefour (tope $35.000) y Día (tope de $2000).
