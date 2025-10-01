urgente24
El Gobierno lanzó descuentos para jubilados en supermercados: cómo acceder

El Gobierno de Javier Milei lanzó un nuevo beneficio para jubilados. Se trata de descuentos tanto en supermercados como en perfumerías.

01 de octubre de 2025 - 10:23
Jubilados tendrán descuentos en supermercados tras un beneficio del Gobierno.

El Gobierno intenta mover algunas fichas de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Una de ellas fue un nuevo beneficio para jubilados. Se trata de descuentos en supermercados y perfumerías, donde 7000 comercios están adheridos. Cómo acceder a estas promociones.

Los jubilados son el grupo más vulnerable de la actualidad, ya que su salario no es para nada competitivo y deben vivir con muy poco. Por esa razón el Gobierno tomó medidas donde se efectuará descuentos para ellos tanto en supermercados como perfumerías.

Jubilados tendrán descuentos en supermercados y perfumerías.

Descuentos para jubilados en supermercados y perfumerías

El descuento será de 10% en supermercados y 20% en perfumería/limpieza. Es un programa que está impulsado por el Ministerio de Capital Humano, donde el objetivo es "mejorar los ingresos y la capacidad de compra". Lo cierto es que los comercios están perdiendo las ventas por el poco poder adquisitivo de la gente.

En esta medida se incluirá a aquellos jubilados o pensionados que sean clientes de Banco Nación y Galicia. Estos son los dos bancos adheridos a las promociones. Dicho plan alcanzaría a 7 millones de jubilados. Sandra Pettovello sostuvo que es un "círculo virtuoso sin costo para el Estado".

Los supermercados del grupo Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) otorgan 10% de descuento en todos los rubros excepto carnes y electro, además de un 20% en perfumería y limpieza sin tope de reintegro. Coto también brinda un 10% en todos los rubros con las mismas excepciones que los anteriores.

El resto de supermercados que se adhieren a estos descuentos son La Anónima, Josimar (15%), Carrefour (tope $35.000) y Día (tope de $2000).

