El Gobierno lanzó descuentos para jubilados en supermercados: cómo acceder

Los supermercados del grupo Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) otorgan 10% de descuento en todos los rubros excepto carnes y electro, además de un 20% en perfumería y limpieza sin tope de reintegro. Coto también brinda un 10% en todos los rubros con las mismas excepciones que los anteriores.

El resto de supermercados que se adhieren a estos descuentos son La Anónima, Josimar (15%), Carrefour (tope $35.000) y Día (tope de $2000).

