Boca: Todos contra Agustín Marchesín y Mariano Closs echa nafta

BOCATODOSCONTRAAGUSTINMARCHESINYMARIANOCLOSSECHANAFTAFOTO2 Mariano Closs pronunció muy duras críticas contra el arquero Agustín Marchesín tras la caída de Boca ante Defensa y Justicia 2-1 en el Torneo Clausura 2025.

Este último comentario fue compartido por una figura que sabe muy bien lo que es el arco del “Xeneize” y que dispone de una larga trayectoria en el fútbol argentino. “Tiene cosas a mejorar, se coloca muy adentro del arco en la pelota parada, no sale. El arco de Boca es para quienes pueden salvar al equipo y Agustín no lo está haciendo”, señaló el “Mono” Navarro Montoya en Boca de Selección.

¿Quién ataja en Boca vs. Newell's?

En el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura, Boca va a recibir a Newell's en La Bombonera y se encuentra obligado a ganar para recuperar un lugar en la tabla anual que le permita soñar con clasificar a la Copa Libertadores 2026. Una nueva derrota puede llegar a complicarlo y generar un mayor malestar en los hinchas.

BOCATODOSCONTRAAGUSTINMARCHESINYMARIANOCLOSSECHANAFTAFOTO3 Mariano Closs pronunció muy duras críticas contra el arquero Agustín Marchesín tras la caída de Boca ante Defensa y Justicia 2-1 en el Torneo Clausura 2025.

Es por ello que la figura de Marchesín se puso en duda, pero desde el “Xeneize” hicieron trascender que se encuentra confirmado como arquero titular de cara al próximo partido. Se llegó a mencionar la posibilidad de que Leandro Brey vuelva a colocarse los guantes. Sin embargo, esta chance rápidamente quedó descartada. La idea de Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda es respetar lo que decidieron antes del inicio del certamen.

Leandro Paredes explotó contra Marchesín y lo dejó expuesto en la caída ante Defensa y Justicia

Leandro Paredes explotó contra el arquero Agustín Marchesín y lo dejó expuesto por sus errores en la caída de Boca ante Defensa y Justicia 2-1.

El gran señalado de la derrota fue Marchesín, quien atraviesa un momento complicado y quedó en el centro de las críticas por dos errores determinantes. Su actuación no pasó desapercibida para Paredes que lo increpó en medio de la cancha en dos episodios claves.

El fuerte cruce de Leandro Paredes contra Agustín Marchesín en la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

La tensión comenzó cuando Marchesín salió a destiempo y cometió la falta que derivó en el penal de Abiel Osorio, ratificado por el VAR a cargo de Jorge Baliño. Tras el gol, Paredes lo encaró cara a cara con gestos de enojo evidentes. Aunque no se escucharon las palabras, quedó claro que le recriminó su salida innecesaria. El arquero intentó bajar la tensión asintiendo y tocándole la cabeza, pero el mediocampista mundialista insistió en remarcarle la falla hasta que Ayrton Costa intervino para separarlos.

Con el partido 1-1 gracias a un gol del propio Paredes, el arquero volvió a fallar. En un tiro libre del Halcón, salió mal y dejó servido el balón para que Osorio anotara el segundo tanto. La reacción del capitán fue inmediata: explotó de bronca, revoleó los brazos con furia y dejó en claro, a la vista de todos, su disgusto con el arquero.

Por el Grupo A del Torneo Clausura, Boca perdió con Defensa y Justicia en Florencio Varela

Boca cayó 2-1 con Defensa y Justicia, en condición de visitante, en el marco de la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el partido disputado en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, el delantero Abiel Osorio marcó el primer gol a los 39’ del complemento y, un minuto después, Leandro Paredes empató el encuentro.

Sin embargo, a los 48’, Osorio volvió a darle la ventaja a Defensa y Justicia que terminó siendo definitiva.

Con este resultado, el equipo de Miguel Ángel Russo quedó sexto con 14 puntos, a tres del líder Unión de Santa Fe. En la próxima fecha, el ‘Xeneize’ recibirá a Newell´s Old Boys de Rosario el domingo a las 19 horas en el estadio La Bombonera.

Por su parte, los de Mariano Soso quedaron terceros con 15 puntos, a dos del líder Unión. En la próxima jornada, visitarán a Tigre en el estadio José Dellagiovanna a las 19 horas del viernes.

Más notas de Golazo24

Marcelo Moretti desafía el estado de acefalia y pelea para volver a la presidencia de San Lorenzo

Polémica en Racing Club: Diego Milito está expuesto ante Gustavo Costas

En River hablan de una fuerte decisión de Marcelo Gallardo con el plantel

Inter Miami 3 - Chicago Fire 5: una lluvia de goles, un partido de locos y mucho por pulir

"Julián Álvarez está al nivel de Mbappé y Lamine Yamal": la Araña se lo tomó muy en serio

Mundial 2026: Benín al borde de la clasificación por una sanción de FIFA a Sudáfrica