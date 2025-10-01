'Incontrolables': Por qué esta miniserie de Netflix incomoda al mundo "progre"

La serie también pone sobre la mesa un punto que suele ignorarse en los debates sobre diversidad: la aparente seguridad de un espacio "progre" no exime a nadie de actuar mal o de perpetuar sistemas dañinos.

Ser trans no lo hace inmune: la violencia detrás de la progresía

Otro aspecto que hace única a Incontrolables es cómo explora la masculinidad tóxica a través de un personaje trans. Alex es una persona consciente moralmente, pero también capaz de una violencia extrema. La serie muestra que su pasado (dejar Detroit tras usar fuerza excesiva y crecer con un padre abusador) influye en sus acciones, y que nadie está exento de reproducir patrones dañinos.

"Cualquiera, independientemente de su mentalidad progresista, puede causar daño", sostuvo Mae Martin en una entrevista con The Guardian. Y con esa frase resume el núcleo de la serie: la aceptación y la visibilidad son importantes, pero no alcanzan si no se hace un trabajo constante de reflexión y de responsabilidad individual.

image Alex, un policía trans, refleja cómo la violencia y la masculinidad tóxica afectan a cualquiera, incluso a personas progresistas. La serie advierte que la visibilidad y la diversidad son el mínimo, no la garantía.

Lo interesante es que la serie no critica la diversidad ni la inclusión; al contrario, subraya que estas son condiciones básicas. Pero advierte con crudeza que el mal, la manipulación y el abuso se pueden esconder detrás de una fachada de progresía.

Netflix logró así un equilibrio difícil: un thriller sólido que además cuestiona el "virtue signaling" ("alardeo moral") y obliga a repensar qué significa realmente ser ético en un mundo que se dice moderno y abierto.

