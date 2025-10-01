El Gobierno sostiene la candidatura de Espert y dice que Bullrich fue "malinterpretada"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1973381746088350081&partner=&hide_thread=false PARA BULLRICH, LO DE ESPERT ES MÁS QUE "CHIMENTOS DE PELUQUERÍA"



En medio de las acusaciones al candidato de Milei en PBA sobre su presunto vínculo con el empresario detenido Fred Machado, la ministra de Seguridad le reclamóal legislador que dé explicaciones al respecto:… https://t.co/liHH14ESiB pic.twitter.com/45ObKUSSme — Urgente24.com (@U24noticias) October 1, 2025

Ante eso, el vocero dijo que no había "incompatibilidad" entre una declaración y la otra sino "una mala lectura" de las expresiones que la ministra hizo en una entrevista radial.

Adorni dio a entender que Bullrich supuestamente se refería a que eventualmente Espert deberá dar explicaciones "en la justicia" si corresponde. También anticipó que la candidata a senadora de LLA "iba a hacer alguna aclaración por la malinterpretación que hubo".

"Donde tiene que dar explicaciones, si tuviera que darlas, es en la justicia", dijo ante otra pregunta.

A pesar de la nueva evidencia, que se conoció el fin de semana y derivó en una denuncia del dirigente Juan Grabois, Adorni insistió en que se trató de "operación refritada".

Esa alusión responde a que ya se había vinculado a Espert con Machado con anterioridad, dado que en 2019 el hoy detenido empresario había transportado al entonces candidato presidencial en su avión privado para la presentación de un libro en Viedma, ocasión en la que el economista agradeció el gesto.

Bullrich también aludió a ese episodio en la entrevista de este miércoles en radio La Red. Pero a diferencia de Milei y ahora Adorni, la ministra no hizo una defensa de Espert, sino que afirmó que "por supuesto hace falta una explicación".

"Es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no, es importante conocerla. Parece una persona (por Espert) que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco", dijo en alusión a Machado.

"Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco... No aliadas, que hayan recibido plata", dijo lo que se interpretó como algo más que un pedido de aclaraciones.

