Crisis en el Gobierno: Milei suspendió el acto con Espert en San Isidro

Consultada en Radio La Red sobre si Espert debería declinar su candidatura a diputado nacional en las próximas legislativas del 26 de octubre, con la que busca renovar su banca, Patricia Bullrich no lo descartó. “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”, marcó la ministra de Seguridad.

Además, la funcionaria dijo sobre el candidato que fue elegido por el presidente Javier Milei: “Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto. Es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no, es importante conocerla. Parece una persona [Espert] que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco [Machado]. Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco... No aliadas, que hayan recibido plata".

image

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/betovaldez/status/1973388415803498576&partner=&hide_thread=false Se suspendió el acto de Javier Milei para el sábado en San Isidro. Donde además iba a estar José Luis Espert. — Beto Valdez (@betovaldez) October 1, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TugoNews/status/1973397755415433242&partner=&hide_thread=false Suspendieron el acto de Milei con Espert en San Isidro después de que se confirmara que recibió plata de NARCOS, mamita querida el gobierno está SUCIO por todos lados y ya no lo pueden ocultar pic.twitter.com/cZpxVE7kUc — TUGO News (@TugoNews) October 1, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Carlos_Dimarco/status/1973405797326447057&partner=&hide_thread=false Cómo que suspendieron el acto en san Isidro?

Si estos dos son unos tipazos pic.twitter.com/3jm3sxCBq4 — Carlos Demarzo (@Carlos_Dimarco) October 1, 2025

