Crisis en el Gobierno por las acusaciones contra José Luis Espert por sus presuntos vínculos con Fred Machado, acusado de narcotráfico en USA. En medio del escándalo, Javier Milei decidió suspender el acto que iba a encabezar el próximo sábado en San Isidro, junto al diputado y candidato.
CAMPAÑA EMBARRADA
Crisis en el Gobierno: Milei suspendió el acto con Espert en San Isidro
Javier Milei iba a encabezar un acto de campaña en San Isidro el sábado junto a José Luis Espert, pero lo suspendió en medio del escándalo con su candidato.
Si bien oficialmente no se anunció la suspensión, varias versiones periodísticas indican que así lo decidió el Presidente, que este mediodía reúne a su Gabinete en Casa Rosada.
Habría sido un balde agua helada para Milei las declaraciones de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lo contradijo y pidió que José Luis Espert brinde explicaciones sobre las acusaciones.
Machado tiene una condena en la Argentina por narcotráfico y es investigado por Estados Unidos, que hizo un pedido de extradición que debe resolver la Corte Suprema local. En la campaña presidencial de 2019, el libertario admitió que este hombre le prestó un avión privado y una camioneta para movilizarse, y de momento sobre las últimas acusaciones solo dijo que se trataban de una “operación” del kirchnerismo y que llevaría a la Justicia a Juan Grabois, pero no desmintió haber recibido ese monto.
Consultada en Radio La Red sobre si Espert debería declinar su candidatura a diputado nacional en las próximas legislativas del 26 de octubre, con la que busca renovar su banca, Patricia Bullrich no lo descartó. “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”, marcó la ministra de Seguridad.
Además, la funcionaria dijo sobre el candidato que fue elegido por el presidente Javier Milei: “Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto. Es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no, es importante conocerla. Parece una persona [Espert] que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco [Machado]. Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco... No aliadas, que hayan recibido plata".
