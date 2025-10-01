Trump usufructúa el Shutdown (cierre de Gobierno): USA paralizada

Nadie gana cuando las agencias tienen que cerrar; los cierres pueden costarle a la economía miles de millones en pérdida de productividad (BLOOMBERG) Nadie gana cuando las agencias tienen que cerrar; los cierres pueden costarle a la economía miles de millones en pérdida de productividad (BLOOMBERG)

Las administraciones federales están en pausa y miles de funcionarios se encuentran en desempleo técnico, lo que se traduce en una contracción de la economía, filas más largas para hacer trámites, empleados trabajando sin gozar de su salario, y el cierre de oficinas gubernamentales, museos y parques.

Donald Trump usa el shutdown en autobeneficio, aunque camine al filo de la cornisa

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había anticipado un shutdown, el que quizá ya tenía en mente como recurso de último momento para intentar forzar a los demócratas a negociar en el Congreso y que le aprueben el financiamiento de sus prioridades políticas.

"Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, malas para ellos (los demócratas) e irreversibles para ellos, como dejar sin empleo a un gran número de personas, recortar cosas que les gustan, recortar programas que les gustan", dijo Trump, hace unas horas.

Casi como una premonición, a seis días del cierre del año fiscal —este 1 de octubre—, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) había emitido un memorando dirigiéndose a las agencias federales para que se prepararan, no solo para licencias temporales (furloughs) de empleados no esenciales, sino, incluso, para despidos permanentes (reducción de personal, “reduction in force” o RIF) si el Congreso no asignaba los fondos necesarios, algo que terminó pasando por el shutdown.

El memorando de la OMB instaba a las agencias a identificar los programas que perderán financiación (discretionary funding) desde el 1 de octubre y que no tendrían fuentes alternativas disponibles, y declaraba que esos programas podrían estar sujetos a despidos permanentes. En el texto se indicaba que, ante la falta de financiamiento, "tales programas ya no están obligados por ley a ejecutarse".

Impacto nocivo en la economía tras la parálisis

Por lo anteriormente expuesto, claramente el cierre de gobierno sería una herramienta de presión política, que, en otras oportunidades, ya ha sido usada por Trump. A finales de 2018 y principios de 2019, de hecho. la utilizó para presionar al Congreso para aprobar fondos para la construcción de un muro en la frontera con México.

La última vez que el gobierno de Estados Unidos cerró fue durante la primera administración de Trump, de diciembre de 2018 a enero de 2019. El cierre duró más de un mes y provocó el despido de unos 800.000 trabajadores (FINANCIAL TIMES) La última vez que el gobierno de Estados Unidos cerró fue durante la primera administración de Trump, de diciembre de 2018 a enero de 2019. El cierre duró más de un mes y provocó el despido de unos 800.000 trabajadores (FINANCIAL TIMES)

Al respecto de esta actual situación de parálisis (shutdown), el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, anticipó que la administración buscará “oportunidades para reducir el tamaño del gobierno federal”, mientras, a la par, el presidente Trump, sugirió que podría llevar a cabo despidos masivos defintivos si el cierre se prolonga.

De cualquier manera, se estima que unos 750.000 empleados federales quedarán suspendidos o despedidos temporalmente.

Cada cierre de gobierno usualmente reduce el crecimiento económico en 0,2 puntos porcentuales, lo que supone una pérdida de varios miles de millones de dólares, según la compañía de seguros Nation Wide. En 2018-2019, el shutdown más largo de la historia —35 días— costó un 0,4 % del crecimiento.

Esta vez, el impacto podría ser aún más nocivo debido a la inflación sostenida, los índices de desempleo y porque las previsiones de crecimiento son moderadas.

"En qué gasta el Gobierno el dinero es una demostración de las prioridades de nuestro país (…) Los cierres solo generan costos económicos, miedo y confusión en todo el país”, afirmó Rachel Snyderman, exfuncionaria de presupuesto de la Casa Blanca.

