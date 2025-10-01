Javier Milei encabeza una reunión con su Gabinete en la Casa Rosada

manuel adorni.jpg Manuel Adorni optó por cancelar la transmisión hasta nuevo aviso. Foto archivo: NA

¿Qué ocurre? Sin dudas, la campaña electoral de La Libertad Avanza perdió todo rumbo, ahora con el escándalo por estos supuestos vínculos de Espert con el empresario acusado en Estados Unidos por narcotráfico.

Pese a los intentos del diputado y candidato por desestimar las acusaciones y hablar de "campaña sucia", la ministra de Seguridad y también candidata libertaria, Patricia Bullrich, habló del tema y reclamó "aclarar la situación ya".

Pero además, el Gobierno debe transitar las últimas tres semanas de campaña nacional en medio de una fuerte volatilidad e incertidumbre con caídas en los principales activos argentinos y una suba en la dolarización de las carteras que se traslada al precio del dólar oficial, que todavía no logró anclarse a pesar del apoyo por ahora solo simbólico que dio Estados Unidos.

Además, el oficialismo de La Libertad Avanza tampoco está midiendo como lo hacía hasta hace algunos meses.

Y los dilemas internos lucen cada vez más intensos. Por un lado, el del primer candidato a diputado nacional José Luis Espert, que llevó como se mencionó a Patricia Bullrich a sugerir que su candidatura a diputado nacional debería ser puesta en duda: "No podemos aceptar personas aliadas al narco", una decisión que depende exclusivamente de Javier Milei, por haber sido quien empoderó al diputado nacional para que encabece la boleta bonaerense, y Karina Milei, por ser la responsable del partido nacional.

Otros, al interior del Gabinete creen, que se precisan gestos concretos no solo en el caso de Espert, sino en la conducción política.

E incluso, que si bien el apoyo realizado por Estados Unidos fue contundente, debe ser acompañado por giro de timón en el diálogo con la oposición y en la composición misma de la mesa chica del Presidente.

Como fuere, si de algo no hay dudas es de que la campaña libertaria está en crisis...

