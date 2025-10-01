urgente24
Champions League: Barcelona-PSG y toda la fecha 2 en vivo

Barcelona recibe a PSG por la 2º fecha de Champions League.

Se juega la 2º fecha de la Champions League y uno de los partidos del día será Barcelona-PSG. Además, seguimos el vivo de todos los encuentros.

1 de octubre de 2025 - 14:47

    Barcelona se impuso en un gran partido como visitante al duro Newcastle por 2 a 1, en el cual arrancó como si fuera un trámite sacando una ventaja de 2 goles y terminó pidiendo la hora. Los 11 del equipo español serán: Wojciech Szczsny; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Dani Olmo, Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Ferrán Torres, Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

    PSG sigue demostrando porque es el mejor equipo del mundo, a pesar de haber perdido la final del Mundial de Clubes con Chelsea, ya que goleó en su debut claramente a Atalanta en Paris y por 4 a 0. Resultado contundente que no puso en duda la victoria desde el comienzo. Los parisinos presentarán los siguientes 11: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Illya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Kang-In Lee, Gonçalo Ramos y Bradley Barcola. DT: Luis Enrique.

    Todos los partidos del miércoles

    A las 16hs se jugarán en simultaneo 7 partidos con el Barcelona-PSG incluido, además de este también saltarán a la cancha:

    • Arsenal-Olympiacos
    • Mónaco-Manchester City
    • Leverkusen-PSV
    • Dortmund-Athletic
    • Napoli-Sporting Lisboa
    • Villarreal-Juventus

