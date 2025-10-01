Champions League: Barcelona-PSG y toda la fecha 2 en vivo

Barcelona y PSG se enfrentan por la segunda fecha de la Champions League, la segunda edición de este nuevo formato a 8 fechas en la fase de liga. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico de Barcelona debido a las reformas en el Camp Nou, y comenzará a las 16hs de Argentina, televisa Fox Sports.

Barcelona y PSG se enfrentan por la segunda fecha de la fase de liga de Champions League, pero tranquilamente se podría tratar de una final. Ambos se verán las caras en la ciudad condal a partir de las 16hs de Argentina. Tanto los catalanes como parisinos arrancaron con el pie derecho y sumaron de a 3 en el debut.

Barcelona se impuso en un gran partido como visitante al duro Newcastle por 2 a 1, en el cual arrancó como si fuera un trámite sacando una ventaja de 2 goles y terminó pidiendo la hora. Los 11 del equipo español serán: Wojciech Szczsny; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Dani Olmo, Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Ferrán Torres, Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

PSG sigue demostrando porque es el mejor equipo del mundo, a pesar de haber perdido la final del Mundial de Clubes con Chelsea, ya que goleó en su debut claramente a Atalanta en Paris y por 4 a 0. Resultado contundente que no puso en duda la victoria desde el comienzo. Los parisinos presentarán los siguientes 11: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Illya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Kang-In Lee, Gonçalo Ramos y Bradley Barcola. DT: Luis Enrique. Todos los partidos del miércoles A las 16hs se jugarán en simultaneo 7 partidos con el Barcelona-PSG incluido, además de este también saltarán a la cancha: Arsenal-Olympiacos

Mónaco-Manchester City

Leverkusen-PSV

Dortmund-Athletic

Napoli-Sporting Lisboa

Villarreal-Juventus