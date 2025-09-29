Acefalía en Boca: Riquelme tiene miedo de tomar decisiones y Russo haría home office

Boca a la deriva: lo de Riquelme a esta altura no es serio

El Xeneize cayó 1-2 ante Defensa y Justicia el pasado sábado (27/9) y no le pudo dar una alegría a los 3.000 hinchas que se acercan al Norberto Tito Tomaghello y a los millones de fanáticos que lo siguieron a la distancia.

Hay muchos agravantes para analizar: los horrores de Agustín Marchesín, la ineficacia de Milton Giménez, la soledad de Leandro Paredes en el mediocampo, la falta de juego colectivo, etc, etc, etc.

Sin embargo, lo verdaderamente grave es la constante improvisación con los entrenadores, ya que Claudio Úbeda, ayudante de campo de Russo, se hizo cargo del equipo en Florencio Varela. Miguelo estuvo internado entre el martes 23 y el viernes 26 de septiembre y, pese a haber recibido el alta médica, no pudo dar el presente ante el Halcón.

Llama poderosamente la atención el silencio con el que se maneja institucionalmente el Xeneize, ya que de momento, al igual que en las internaciones pasadas a lo largo de este mes, no se ha esbozado ningún comunicado oficial respecto a la salud del entrenador. La falta de transparencia y la bajísima calidad comunivativa es algo que enoja, lógicamente, a los hinchas, que deben enterarse de las actualizaciones dirias por medio del periodismo.

Varios defienden la postura institucional del CABJ de no comunicar por pedido de Russo, pero es difícil de entender ya que se trata de un tema muy delicado y que afecta al Mundo Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soydeboquitaJRR/status/1972060762199011345&partner=&hide_thread=false Cuando pensas que en Boca nada puede estar peor te confirman a ÚBEDA como DT de Boca sin comunicar absolutamente nada de lo que está pasando con Russo. Todo está mal en este club. https://t.co/pHoAGyMUvX — Fran (@soydeboquitaJRR) September 27, 2025

Lo de Juan Román Riquelme no es serio. Primero porque haber contratado a un técnico en estado de salud (por más que se llame Miguel Ángel Russo), y segundo por darle las llaves del club al DT para hacer y deshacer, presentarse o no presentarse, continuar en el cargo o renunciar...

La fórmula Riquelme-Ameal fue la que más votos obtuvo en la historia del fútbol argentino, en una victoria aplastante contra el marcismo encabezado por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Los socios los eligieron para que tomen decisiones -entiéndase el paralelismo con la frase de cabecera de Miguel Russo-, por lo que deben cumplir con su deber.

image Riquelme, el primer culpable. Russo, el segundo por prestarse a todo esto. La familia de Miguelo, también responsable, y los hinchas, también con cierta responsabilidad por no relebarse ante estos desmanejos.

