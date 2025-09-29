En épocas en las que se habla de la acefalía en San Lorenzo de Almagro, corresponde hablar del desorden institucional (porque no solo es deportivo) que atraviesa Boca. Según trascendió, el presidente xeneize, Juan Román Riquelme, le daría resplado absoluto a Miguel Ángel Russo para que sea él quien decida su continuidad. Basta para mí, basta para todos...
Acefalía en Boca: Riquelme tiene miedo de tomar decisiones y Russo haría home office
El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, le da respaldo total a Russo y a su entorno para decidir su futuro. No hay dirigentes en el Xeneize.
La acefalía ocurre cuando las autoridades principales dejan de ejercer sus funciones, ya sea por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En el Club de La Ribera eso no sucede, pero sí ocurre que sus dirigentes no tienen la voluntad de tomar decisiones, aquello para lo que fueron elegidos en 2019 y reelectos en 2023.
Según trascendió en la voz de Federico Cristofanelli, periodista que cubre a Boca y a Newell's Old Boys en Infobae y AZZ, la comisión directiva boquense le da respaldo a Miguel Ángel Russo y a su cuerpo técnico, independientemente de los resultados y de que el DT pueda o no estar presente en los entrenamientos o en los partidos del Xeneize.
Cristofanelli aportó que la CD no "invadirá ni a él ni a su familia" y "tendrán libertad plena para que maneje su presencialidad día a día, semana a semana".
Boca a la deriva: lo de Riquelme a esta altura no es serio
El Xeneize cayó 1-2 ante Defensa y Justicia el pasado sábado (27/9) y no le pudo dar una alegría a los 3.000 hinchas que se acercan al Norberto Tito Tomaghello y a los millones de fanáticos que lo siguieron a la distancia.
Hay muchos agravantes para analizar: los horrores de Agustín Marchesín, la ineficacia de Milton Giménez, la soledad de Leandro Paredes en el mediocampo, la falta de juego colectivo, etc, etc, etc.
Sin embargo, lo verdaderamente grave es la constante improvisación con los entrenadores, ya que Claudio Úbeda, ayudante de campo de Russo, se hizo cargo del equipo en Florencio Varela. Miguelo estuvo internado entre el martes 23 y el viernes 26 de septiembre y, pese a haber recibido el alta médica, no pudo dar el presente ante el Halcón.
Llama poderosamente la atención el silencio con el que se maneja institucionalmente el Xeneize, ya que de momento, al igual que en las internaciones pasadas a lo largo de este mes, no se ha esbozado ningún comunicado oficial respecto a la salud del entrenador. La falta de transparencia y la bajísima calidad comunivativa es algo que enoja, lógicamente, a los hinchas, que deben enterarse de las actualizaciones dirias por medio del periodismo.
Varios defienden la postura institucional del CABJ de no comunicar por pedido de Russo, pero es difícil de entender ya que se trata de un tema muy delicado y que afecta al Mundo Boca.
Lo de Juan Román Riquelme no es serio. Primero porque haber contratado a un técnico en estado de salud (por más que se llame Miguel Ángel Russo), y segundo por darle las llaves del club al DT para hacer y deshacer, presentarse o no presentarse, continuar en el cargo o renunciar...
La fórmula Riquelme-Ameal fue la que más votos obtuvo en la historia del fútbol argentino, en una victoria aplastante contra el marcismo encabezado por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Los socios los eligieron para que tomen decisiones -entiéndase el paralelismo con la frase de cabecera de Miguel Russo-, por lo que deben cumplir con su deber.
