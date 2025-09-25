San Lorenzo es un escándalo: Marcelo Moretti, Chiqui Tapia, ¿Matías Lammens?

Esta iba a ser el pasado lunes 22 de septiembre, pero finalmente fue suspendida.

Marcelo Moretti recurrió a la justicia y San Lorenzo deberá tener una mediación prejudicial el día 17 de octubre. Este, pidió la nulidad de la reunión de Comisión Directiva, celebrada el 16 septiembre.

Si bien el pedido de Moretti alentiza el proceso, todo parece indicar que finalmente habrá un gobierno de transición en el Ciclón y el nombre que más fuerza toma es el de Sergio Costantino.

Quien salió tercero en la elección de diciembre de 2023, tiene vínculo con el PRO y esto hace que no tenga la banca del presidente de AFA Chiqui Tapia (quien tiene mayor relación con el peronismo).

El periodista Diego Castagnolo, por su parte, aseguró: "el que está jugando muy fuerte es Matías", por lo que se podría interpretar que Lammens tiene el interés concreto de volver a la política de San Lorenzo.

image

¿Cuándo será la Asamblea en San Lorenzo?

Ayer 24 de septiembre San Lorenzo subió la siguiente publicación a sus redes sociales

"La Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes de San Lorenzo decidió suspender la Asamblea Ordinaria que iba a llevarse a cabo este lunes para tratar el Balance 2023/2024. Por otra parte, realizó la convocatoria a Asamblea Extraordinaria y Ordinaria para el lunes 13 de octubre a las 18.30 horas, en el estadio Pedro Bidegain. En dicha sesión extraordinaria se tratarán las renuncias de los miembros de Comisión Directiva que provocaron la acefalía en ese órgano de gobierno. Además, se considerarán la elección de una comisión transitoria y un posible llamado a elecciones. Luego, en la sesión ordinaria, se someterá a consideración el Balance 2023/2024."

Es decir, es probable que el lunes 13 de octubre, el Ciclón tenga nuevas autoridades de manera transitoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SanLorenzo/status/1971023291017019787&partner=&hide_thread=false La Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes de San Lorenzo decidió suspender la Asamblea Ordinaria que iba a llevarse a cabo este lunes para tratar el Balance 2023/2024.



Por otra parte, realizó la convocatoria a Asamblea Extraordinaria y Ordinaria para el lunes 13 de… pic.twitter.com/KRz5HzElIK — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 25, 2025

Además, la Asamblea tiene la potestad de determinar una fecha de elecciones anticipadas. En caso de no hacero, la transitoria podrá elegir una fecha para que los socios de San Lorenzo puedan elegir a sus nuevas autoridades.

+ EN GOLAZO 24

Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, la batalla final: horario, TV y formaciones

Todo Boca en alerta: Qué pasa con Lucas Blondel y Edinson Cavani

Impacto total en River: Marcelo Gallardo quedó expuesto por Diego Milito (Racing)

Repudio en River por lo que dijeron Juan Cortese y Nicolás Distasio

Mariano Closs no le cree a Boca lo de Lucas Blondel con la reserva: "No puede pasar..."

Palmeiras 3 - River 1: El Millonario estuvo cerca de la hazaña, pero se fue goleado