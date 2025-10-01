Javier Milei vuelve al Financial Times con pena y sin gloria

Si bien el peso recuperó la mayor parte de sus pérdidas después de la intervención, volvió a caer temprano el miércoles casi un 3 por ciento, llevando sus pérdidas frente al dólar esta semana a casi el 7 por ciento.

Luego afirma que los inversores temen que los intentos de Milei por mantener estable el peso estén “condenados al fracaso”:

El gobierno de libre mercado de Milei se vio en dificultades tras un resultado inesperadamente malo en las elecciones regionales a principios de septiembre y un supuesto escándalo de corrupción que ejerció una fuerte presión sobre el peso, obligando al banco central a agotar sus escasas reservas de dólares para defenderlo. Los mercados temen que los intentos de Milei por mantener la fluctuación del peso dentro de bandas fijas estén condenados al fracaso y que se enfrente a unas difíciles elecciones intermedias el 26 de octubre. El gobierno de libre mercado de Milei se vio en dificultades tras un resultado inesperadamente malo en las elecciones regionales a principios de septiembre y un supuesto escándalo de corrupción que ejerció una fuerte presión sobre el peso, obligando al banco central a agotar sus escasas reservas de dólares para defenderlo. Los mercados temen que los intentos de Milei por mantener la fluctuación del peso dentro de bandas fijas estén condenados al fracaso y que se enfrente a unas difíciles elecciones intermedias el 26 de octubre.

El Financial Times también hace mención a la reunión Milei-Trump

Mientras que Milei anunció su reunión con Trump el próximo 14/10, desde Estados Unidos los funcionarios están ocupados con otras cuestiones:

El gobierno argentino anunció, en medio de la turbulencia del mercado, que Milei se reuniría con el presidente estadounidense Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca. Sin embargo, el Tesoro estadounidense está muy ocupado esta semana con el cierre del gobierno federal y los funcionarios no han dicho cuándo podrían concretarse los detalles del rescate prometido a Argentina. Un funcionario del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios. El gobierno argentino anunció, en medio de la turbulencia del mercado, que Milei se reuniría con el presidente estadounidense Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca. Sin embargo, el Tesoro estadounidense está muy ocupado esta semana con el cierre del gobierno federal y los funcionarios no han dicho cuándo podrían concretarse los detalles del rescate prometido a Argentina. Un funcionario del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios.

¿Se llega así al 26 de octubre?

La nota agrega: "Ernesto Revilla, economista jefe para América Latina de Citigroup, afirmó que el mercado se estaba volviendo escéptico ante las promesas de Bessent. 'Uno dice tener una bazuca con la intención de no usarla', dijo. 'Pero la gente empieza a preguntarse: '¿Qué hay detrás? ¿Qué tan seguro es?', y el mercado tiene muchas dudas porque nada está claro".

Más allá de que se espera que la política económica argentina cambie después de las elecciones del 26 de octubre, muchos se preguntan si se podrá llegar hasta esa fecha sin cambios. Mientras tanto, en estas condiciones, Milei no podrá obtener una portada coronado de gloria en el Financial Times.

Más noticias en Urgente24

Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

Problemas para Milei: Sin US$, la 'carta Trump' ya no influye (llamen al Chapulín...)

'Shutdown' (no hay dinero): La cruda verdad devaluó la visita de Javier Milei a Donald Trump

La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas

Inter Miami 3 - Chicago Fire 5: una lluvia de goles, un partido de locos y mucho por pulir