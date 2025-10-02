Denunció un abuso sexual de 4 ex jugadores de Vélez e intentó quitarse la vida 2 veces

El deportista acusa a la víctima, a su padre, a testigos, a los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, y al diputado nacional Carlos Cisneros (titular de La Bancaria en Tucumán) por asociación ilícita, falso testimonio, estafa procesal y adulteración de documentos. El deportista acusa a la víctima, a su padre, a testigos, a los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, y al diputado nacional Carlos Cisneros (titular de La Bancaria en Tucumán) por asociación ilícita, falso testimonio, estafa procesal y adulteración de documentos.

En un escrito de 61 páginas, la defensa del futbolista paraguayo alega un "plan criminal" orquestado para incriminarlos, solicitando allanamientos, detenciones y preservación de geolocalizaciones.

La fiscal Mariana Rivadeneira autorizó operativos que incluyeron domicilios de la víctima y su familia donde se secuestraron celulares de parientes, incluyendo a la abuela y un menor.

La periodista cubría la campaña de Atlético Tucumán y fue invitada por los jugadores de Vélez Sarsfield al hotel donde concentraban.

La causa, penal se inició en marzo de 2024 pero todavía no fue elevada a juicio. Los acusados siguen en libertad y cada uno continuó con su carrera futbolística en diferentes clubes. Debieron alejarse de El Fortín.

Entre las pruebas presentadas por la denunciante se encuentran los chats de WhatsApp que mantuvo con los acusados.

La periodista fue denunciada por José Florentín, actual mediocampista de Central Córdoba de Santiago del Estero: la acusó de falso testimonio. Los abogados defensores de la denunciante aseguran que se trata de una "denuncia espejo", realizada con el único motivo de desviar la atención sobre la presunta violación en manada contra la joven.

image Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, ex jugadores de Velez

El abuso sexual denunciado en Tucumán

El 2 de marzo de 2024, luego del partido entre Atlético y Vélez en la Copa de la Liga, la mujer de 25 años denunció que fue violada por 3 de los 4 futbolistas.

Indicó que había conocido al arquero Gastón Sosa en el estadio “José Fierro” y que, horas más tarde el arquero le envió un mensaje a través de Instagram: “Sos vos, te encontré ”, decía la frase.

Luego, tras intercambiar varios mensajes, la invitó a tomar algo al hotel donde se hospedaban y ella aceptó.

La joven contó que subió hasta el cuarto piso y entró a la habitación 407 donde primero se vio con Sosa pero luego se sumaron Osorio, Cufré y Florentín. En la denuncia remarca que los jugadores le dieron alcohol a la chica previamente al abuso sufrido. Fue entonces que, según denunció, sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente.

Posteriormente, a las 05:30 de la mañana, se sintió un poco mejor y logró pedir un Uber con el que se retiró a su domicilio.

image Jugadores de Vélez Sarsfield irán a juicio oral

¿Dónde juegan hoy los ex futbolistas de Vélez?

Los acusados de violación en Tucumán siguen en actividad profesional.

Abel Osorio, delantero surgido de las inferiores de Vélez, hoy viste la camiseta de Defensa y Justicia.

José Florentín, mediocampista paraguayo, fue cedido a préstamo y actualmente juega en Central Córdoba de Santiago del Estero.

Brian Curfré terminó también en Central Córdoba (SdE) tras su salida de Vélez. Se sumó al equipo santiagueño para reforzar la defensa.

El arquero Sebastián Sosa fue desafectado de Vélez en 2024, poco después de conocerse la denuncia. Pasó por Deportivo Maipú de Mendoza y recaló en el fútbol de su país: Uruguay. Hoy, ataja en Juventud de Las Piedras donde fue presentado a mediados de 2025 en medio de fuertes críticas de hinchas y organizaciones sociales.

Legisladora de Tucumán denuncia: “utilizan la Justicia para amedrentar”

Graves acusaciones públicas de Silvia Elías de Pérez contra el poder judicial del Jardín de la República.

El padre de la desaparecida Paulina Lebbos se sumò al coro de denuncias contra el poder judicial de Tucumán.