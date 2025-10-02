Ambos intentos ocurrieron el martes 30 de septiembre por la mañana en la capital provincial de Tucumán: la joven debió pasar la noche internada en un hospital público y se halla bajo tratamiento sicológico.
PERIODISTA DEPORTIVA TUCUMANA
Denunció un abuso sexual de 4 ex jugadores de Vélez e intentó quitarse la vida 2 veces
Periodista deportiva de Tucumán que denunció por abuso sexual a José Florentín, Abiel Osorio, Sebastián Sosa y Braian Cufré, intentó el suicidio en 2 ocasiones.
Sufrió una crisis emocional por la contradenuncia presentada por uno de los acusados de abuso sexual en manada.
Por la contradenuncia, fue allanada la casa del padre de la víctima lo que generó una crisis en la joven que ya estaba bajo tratamiento psicológico.
Ella había asegurado a su familia que el proceso penal era tan duro como la propia violación.
En un escrito de 61 páginas, la defensa del futbolista paraguayo alega un "plan criminal" orquestado para incriminarlos, solicitando allanamientos, detenciones y preservación de geolocalizaciones.
La fiscal Mariana Rivadeneira autorizó operativos que incluyeron domicilios de la víctima y su familia donde se secuestraron celulares de parientes, incluyendo a la abuela y un menor.
La periodista cubría la campaña de Atlético Tucumán y fue invitada por los jugadores de Vélez Sarsfield al hotel donde concentraban.
La causa, penal se inició en marzo de 2024 pero todavía no fue elevada a juicio. Los acusados siguen en libertad y cada uno continuó con su carrera futbolística en diferentes clubes. Debieron alejarse de El Fortín.
Entre las pruebas presentadas por la denunciante se encuentran los chats de WhatsApp que mantuvo con los acusados.
El abuso sexual denunciado en Tucumán
El 2 de marzo de 2024, luego del partido entre Atlético y Vélez en la Copa de la Liga, la mujer de 25 años denunció que fue violada por 3 de los 4 futbolistas.
Indicó que había conocido al arquero Gastón Sosa en el estadio “José Fierro” y que, horas más tarde el arquero le envió un mensaje a través de Instagram: “Sos vos, te encontré ”, decía la frase.
Luego, tras intercambiar varios mensajes, la invitó a tomar algo al hotel donde se hospedaban y ella aceptó.
Posteriormente, a las 05:30 de la mañana, se sintió un poco mejor y logró pedir un Uber con el que se retiró a su domicilio.
¿Dónde juegan hoy los ex futbolistas de Vélez?
Los acusados de violación en Tucumán siguen en actividad profesional.
Abel Osorio, delantero surgido de las inferiores de Vélez, hoy viste la camiseta de Defensa y Justicia.
José Florentín, mediocampista paraguayo, fue cedido a préstamo y actualmente juega en Central Córdoba de Santiago del Estero.
Brian Curfré terminó también en Central Córdoba (SdE) tras su salida de Vélez. Se sumó al equipo santiagueño para reforzar la defensa.
El arquero Sebastián Sosa fue desafectado de Vélez en 2024, poco después de conocerse la denuncia. Pasó por Deportivo Maipú de Mendoza y recaló en el fútbol de su país: Uruguay. Hoy, ataja en Juventud de Las Piedras donde fue presentado a mediados de 2025 en medio de fuertes críticas de hinchas y organizaciones sociales.
Legisladora de Tucumán denuncia: “utilizan la Justicia para amedrentar”
Graves acusaciones públicas de Silvia Elías de Pérez contra el poder judicial del Jardín de la República.
El padre de la desaparecida Paulina Lebbos se sumò al coro de denuncias contra el poder judicial de Tucumán.