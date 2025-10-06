Boca Juniors goleó 5-0 a Newell’s Old Boys de Rosario ayer domingo 5 de octubre y se acomodó de buena manera tanto en el Torneo Clausura como en la tabla anual. Mientras tanto, Lucas Blondel observa de reojo varias de las cosas que ocurren en el Xeneize (y también fuera de él…).
¿AHORA QUÉ?
Llora Lucas Blondel (Morena Beltrán) lo que está pasando en Boca Juniors
Seguramente Lucas Blondel no esté del todo contento con lo que está pasando en Boca Juniors. ¿Le dirá algo Óscar Ruggeri a Morena Beltrán?
El lateral derecho, suele estar en el foco en el club de la Ribera y uno de los motivos, es que es la pareja de la periodista de ESPN, Morena Beltrán.
Lucas Blondel (Morena Beltrán) y Boca
Lucas Blondel ha sido motivo de conversación en Boca Juniors en varias ocasiones, sobre todo cuando el Xeneize de Miguel Ángel Russo no estaba amigado con los resultados.
En el último tiempo, pareciera ser que Juan Barinaga se afianzó como lateral derecho e incluso Luis Advíncula (que solía alternar en la titularidad), no tiene lugar en el Xeneize.
En el encuentro de ayer 5 de octubre, el ex Belgrano de Córdoba asistió a Milton Giménez en el primer tanto del partido y luego redondeó un buen nivel, como el resto del equipo.
Lucas Blondel, volvió a quedar fuera del banco de los suplentes (el peruano Advíncula fue alternativa) y para colmo, hay otro futbolista que empieza a asomar como posibilidad en ese lugar de la cancha.
Se trata de Dylan Gorosito, que es titular de la Selección Argentina en el Mundial sub 20 y hasa el momento ha tenido muy buenas actuaciones.
El defensor de la Selección de Suiza, ha sido titular en la reserva del conjunto Xeneize el pasado 25 de septiembre, con el afán de no perder el ritmo.
Lo sucedido con el ex Tigre, es cuanto menos extraño y ha levantado suspicacias de todo tipo.
Para colmo, una de las figuras argentinas en el Mundial sub 20, juega en su posición y es de Boca.
Lo que se le viene a Boca
La derrota ante Defensa y Justicia había despertado dudas nuevamente en Boca Juniors, entre otras cosas, porque lo había dejado afuera de la zona de clasificación a Copa Libertadores.
La victoria de ayer 5 de octubre ante Newell´s Old Boys, volvió a acomodar al equipo que dirigió Claudio Úbeda en posiciones de privilegio.
Por un lado, quedó puntero en el Torneo Clausura con 17 unidades y por el otro, ahora está en zona de clasificación a zona de grupos de la Copa Libertadores 2026.
El próximo partido para Boca tendrá la particularidad de que no podrá contar con Leandro Paredes debido a que irá a la fecha FIFA con la Selección Argentina.
El siguiente encuentro para el Xeneize será el sábado 11 de octubre cuando visite a Barracas Central desde las 14:30 horas.
+ EN GOLAZO 24
Chiqui Tapia en el centro de la polémica: Qué pasó con River y Estudiantes
Increíble lo que dijo Fernando Gago sobre su ciclo en Boca
¡Hay final! Definido el duelo de la B Nacional: uno de estos 2 jugará en Primera División
Boca 5 - Newells 0: el Xeneize arrolló a un rival apático y es puntero
Leandro Paredes reconoció a Russo como "cabeza de grupo" a pesar de los recelos