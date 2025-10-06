Llora Lucas Blondel (Morena Beltrán) lo que está pasando en Boca Juniors

En el encuentro de ayer 5 de octubre, el ex Belgrano de Córdoba asistió a Milton Giménez en el primer tanto del partido y luego redondeó un buen nivel, como el resto del equipo.

Lucas Blondel, volvió a quedar fuera del banco de los suplentes (el peruano Advíncula fue alternativa) y para colmo, hay otro futbolista que empieza a asomar como posibilidad en ese lugar de la cancha.

Se trata de Dylan Gorosito, que es titular de la Selección Argentina en el Mundial sub 20 y hasa el momento ha tenido muy buenas actuaciones.

El defensor de la Selección de Suiza, ha sido titular en la reserva del conjunto Xeneize el pasado 25 de septiembre, con el afán de no perder el ritmo.

Lo sucedido con el ex Tigre, es cuanto menos extraño y ha levantado suspicacias de todo tipo.

Para colmo, una de las figuras argentinas en el Mundial sub 20, juega en su posición y es de Boca.

Lo que se le viene a Boca

La derrota ante Defensa y Justicia había despertado dudas nuevamente en Boca Juniors, entre otras cosas, porque lo había dejado afuera de la zona de clasificación a Copa Libertadores.

La victoria de ayer 5 de octubre ante Newell´s Old Boys, volvió a acomodar al equipo que dirigió Claudio Úbeda en posiciones de privilegio.

Por un lado, quedó puntero en el Torneo Clausura con 17 unidades y por el otro, ahora está en zona de clasificación a zona de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El próximo partido para Boca tendrá la particularidad de que no podrá contar con Leandro Paredes debido a que irá a la fecha FIFA con la Selección Argentina.

El siguiente encuentro para el Xeneize será el sábado 11 de octubre cuando visite a Barracas Central desde las 14:30 horas.

