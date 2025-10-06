Boca Juniors ganó, gustó y goleó a Newell's Old Boys de Rosario este domingo (5/10) por la decimoprimera fecha del Torneo Clausura. Los goles fueron de Milton Giménez (x2), Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Brian Aguirre. El Xeneize fue dirigido por segunda vez consecutiva por Claudio Úbeda, debido a que Miguel Ángel Russo atraviesa un complicado cuadro de salud.
PRONÓSTICO RESERVADO
Silencio de Boca y panorama desalentador para Miguel Ángel Russo
Llegan noticias desalentadoras acerca de la salud de Miguel Ángel Russo. El cuadro del entrenador de Boca Juniors ha empeorado considerablemente.
Como pocas veces se lo vio, el conjunto de La Ribera apabulló a su rival, que fue un mero espectador de las acciones a lo largo de todo el encuentro. La Lepra no tuvo plan alguno en La Bombonera. Fue mera especulación, cero presión ejercida por parte de sus delanteros sobre los defensores del elenco local y quedó fuera del partido rápidamente.
"No hay que hablar más. Hay que poner la cara y comer mierda. El viernes en casa tenemos que salir adelante", dijo su entrenador, Cristian Fabbiani, en conferencia de prensa.
Para Boca fue pura fiesta y regocijo. El equipo vibró al compás de sus hinchas, que colmaron las tribunas pese a la crisis deportiva que atraviesa hace años la institución, y rugieron ante cada gol que convirtió el CABJ.
Nunca estuvo en riesgo el resultado. Los de Úbeda lo ganaron de punta a punta y se treparon al segundo puesto de la Tabla Anual, con 50 puntos. Gobierna Rosario Central, con 53.
Preocupación por Miguel Ángel Russo y silencio de parte de Boca
Russo se ausentó de los entrenamientos de Boca Juniors durante toda la semana. Tampoco había estado en el banco de suplentes en el partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, en el que el Xeneize cayó por 1-2.
El entrenador de 69 años lleva adelante un tratamiento por su enfermedad de base, lo que le impide por el momento dedicarle tiempo completo a su actividad. En las últimas semanas atravesó una serie de internaciones, primero por una infección urinaria y después por una cuadro de deshidratación.
Todo ello le impide ejercer la actividad de manera habitual. Cuando estaba en San Lorenzo de Almagro le sucedía algo similar, ya que no iba a todas las prácticas y solía ser Claudio Úbeda quien comandaba los entrenamientos.
En Boca dejó preocupantes imágenes a lo largo de su tercer ciclo: se lo vio constantemente sin fuerza, con dificultad para subir los escalones para brindar ruedas de prensa, lo mismo para subir a los micros y también para caminar.
Llama poderosamente la atención el silencio con el que se maneja institucionalmente el Xeneize, ya que, a lo largo de todas las internaciones de Miguelo, no se ha esbozado ningún comunicado oficial respecto a la salud del entrenador.
Todo es desprolijo: de no ser por el periodismo -aquel enemigo que Riquelme y muchos hinchas se inventaron- no nos enteraríamos nada acerca de la salud del técnico.
El capitán xeneize, Leandro Paredes, le dedicó la goleada a Newell's Old Boys de Rosario a Russo:
Son "decisiones"...
La acefalía ocurre cuando las autoridades principales dejan de ejercer sus funciones, ya sea por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En el Club de La Ribera eso no sucede, pero sí ocurre que sus dirigentes no tienen la voluntad de tomar decisiones, aquello para lo que fueron elegidos en 2019 y reelectos en 2023.
Según trascendió en la voz de Federico Cristofanelli, periodista que cubre a Boca y a Newell's Old Boys en Infobae y AZZ, Riquelme respalda a Miguel Ángel Russo y a su cuerpo técnico, independientemente de los resultados, y de que el DT pueda o no estar presente en los entrenamientos o en los partidos del Xeneize.
Cristofanelli aportó que la CD no "invadirá ni a él ni a su familia" y "tendrán libertad plena para que maneje su presencialidad día a día, semana a semana".
¿Dónde están las decisiones en este caso, Román? El socio te elegió para que tomes determinaciones fuertes...
