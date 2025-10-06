Silencio de Boca y panorama desalentador para Miguel Ángel Russo

Nunca estuvo en riesgo el resultado. Los de Úbeda lo ganaron de punta a punta y se treparon al segundo puesto de la Tabla Anual, con 50 puntos. Gobierna Rosario Central, con 53.

image Show en La Bombonera. Boca 5-0 Newell's.

Russo se ausentó de los entrenamientos de Boca Juniors durante toda la semana. Tampoco había estado en el banco de suplentes en el partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, en el que el Xeneize cayó por 1-2.

El entrenador de 69 años lleva adelante un tratamiento por su enfermedad de base, lo que le impide por el momento dedicarle tiempo completo a su actividad. En las últimas semanas atravesó una serie de internaciones, primero por una infección urinaria y después por una cuadro de deshidratación.

Todo ello le impide ejercer la actividad de manera habitual. Cuando estaba en San Lorenzo de Almagro le sucedía algo similar, ya que no iba a todas las prácticas y solía ser Claudio Úbeda quien comandaba los entrenamientos.

En Boca dejó preocupantes imágenes a lo largo de su tercer ciclo: se lo vio constantemente sin fuerza, con dificultad para subir los escalones para brindar ruedas de prensa, lo mismo para subir a los micros y también para caminar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablocarrozza/status/1975016783959720163&partner=&hide_thread=false La salud de Miguel Ángel Russo se ha complicado en las últimas horas. Hay mucho hermetismo pero a la vez mucha preocupación. No tengo idea por qué los medios no informan del tema, pero en lo personal prefiero hablar lo justo y sumarme a una cadena de oración. Fuerza Miguel. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) October 6, 2025

Llama poderosamente la atención el silencio con el que se maneja institucionalmente el Xeneize, ya que, a lo largo de todas las internaciones de Miguelo, no se ha esbozado ningún comunicado oficial respecto a la salud del entrenador.

Todo es desprolijo: de no ser por el periodismo -aquel enemigo que Riquelme y muchos hinchas se inventaron- no nos enteraríamos nada acerca de la salud del técnico.

El capitán xeneize, Leandro Paredes, le dedicó la goleada a Newell's Old Boys de Rosario a Russo:

Embed "ES UNA VICTORIA IMPORTANTE PARA TODOS. SE LA DEDICAMOS A MIGUEL Y LE MANDAMOS MUCHA FUERZA"



Leandro Paredes y el mensaje para Russo tras la victoria de Boca por 5-0 ante Newell's#LPFxTNTSports pic.twitter.com/4hRvyXk0Y7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 6, 2025

Son "decisiones"...

La acefalía ocurre cuando las autoridades principales dejan de ejercer sus funciones, ya sea por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En el Club de La Ribera eso no sucede, pero sí ocurre que sus dirigentes no tienen la voluntad de tomar decisiones, aquello para lo que fueron elegidos en 2019 y reelectos en 2023.

Según trascendió en la voz de Federico Cristofanelli, periodista que cubre a Boca y a Newell's Old Boys en Infobae y AZZ, Riquelme respalda a Miguel Ángel Russo y a su cuerpo técnico, independientemente de los resultados, y de que el DT pueda o no estar presente en los entrenamientos o en los partidos del Xeneize.

Cristofanelli aportó que la CD no "invadirá ni a él ni a su familia" y "tendrán libertad plena para que maneje su presencialidad día a día, semana a semana".

¿Dónde están las decisiones en este caso, Román? El socio te elegió para que tomes determinaciones fuertes...

image Riquelme tiene debilidad por Russo y le tiembla el pulso para tomar decisiones. El DT es necio y no quiere renunciar.

