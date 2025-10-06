Sabrina Rojas salió con todo contra un titular machista que la indignó: "Peligroso"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Coherencia por favor (@porfavorcoherencia)

Rojas no dejó pasar el comentario y lo calificó como "peligroso el nivel de machismo", y cuestionó a quienes publicaron el video por una interpretación literal y sesgada de la situación.

El descargo de Sabrina Rojas contra el machismo

Sabrina decidió responder con claridad y sin filtros tanto a través de sus historias de Instagram como en el mismo posteo. Enumeró 6 puntos que explican la situación, aclarando que estaba poniendo onda a los chicos talentosos y señalando la doble vara de género que persiste en los medios: "Si la situación fuese al revés, el tipo sería un capo. Jamás se le diría ‘tiene un moño en la cabeza’", afirmó.

image Rojas respondió en Instagram, señalando la doble vara y el machismo implícito en los medios de espectáculos. Reclamó coherencia, sentido común y defendió que su humor no debía malinterpretarse.

Además, cuestionó la coherencia de los medios y la lectura superficial de los titulares: "Hay que ser básico para tomarse literal una nota que claramente es un juego. Hacete honor a tu portal y tené un poco de coherencia y sentido común. Y, sobre todo, menos machirulismo". Sus seguidores en X respaldaron su postura, señalando: “Medio machista el título, ¿no? Si lo hace un flaco es re mil ganador”.

image

Este chisme liviano terminó mostrando la manera en que los medios de espectáculos interpretan el humor y la coquetería de las mujeres como algo negativo o "regalado". La reacción de Sabrina defiende su imagen, pero también deja un mensaje claro: el machismo todavía sigue presente en los titulares, y es necesario cuestionarlo cada vez que aparece.

