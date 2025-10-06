Sabrina Rojas estalló después de un comentario que parecía inofensivo y se volvió viral: la conductora denunció machismo en un medio que interpretó mal su actitud durante los Martín Fierro 2025. Nadie esperaba que un ida y vuelta divertido con Martín Salwe y un influencer terminara en polémica, y su descargo dejó a todos con la boca abierta.
"TENÉ UN POCO DE COHERENCIA"
Sabrina Rojas salió con todo contra un titular machista que la indignó: "Peligroso"
Sabrina Rojas reaccionó fuerte en redes tras un comentario que la puso en el centro de la polémica. ¿Hasta dónde llega el machismo en los medios?
El titular que llamó la atención de Sabrina Rojas
Todo empezó durante la fiesta de los Martín Fierro 2025, el lunes pasado, cuando Sabrina Rojas compartió cámara con Martín Salwe y el influencer Lizard. Entre bromas y picardía, la modelo les lanzó un chiste a los jóvenes mientras daban una entrevista: "Ay, cuánto colágeno", lanzó divertida.
Salwe, con su habitual simpatía, agregó: "Este es muy fachero, pregunta muy bien, es muy inteligente, muy rápido, te va a conquistar". Sabrina no tardó en responder con su característico humor: "Si no lo hiciste vos, bebé, no lo va a hacer nadie".
Hasta ahí, un ida y vuelta liviano que no tendría por qué haber trascendido, pero una publicación en la cuenta Coherencia por favor de Instagram tituló el clip: "Sabrina tiene un moño en la cabeza", dando a entender que la modelo estaba "regalada" con los entrevistados.
Rojas no dejó pasar el comentario y lo calificó como "peligroso el nivel de machismo", y cuestionó a quienes publicaron el video por una interpretación literal y sesgada de la situación.
El descargo de Sabrina Rojas contra el machismo
Sabrina decidió responder con claridad y sin filtros tanto a través de sus historias de Instagram como en el mismo posteo. Enumeró 6 puntos que explican la situación, aclarando que estaba poniendo onda a los chicos talentosos y señalando la doble vara de género que persiste en los medios: "Si la situación fuese al revés, el tipo sería un capo. Jamás se le diría ‘tiene un moño en la cabeza’", afirmó.
Además, cuestionó la coherencia de los medios y la lectura superficial de los titulares: "Hay que ser básico para tomarse literal una nota que claramente es un juego. Hacete honor a tu portal y tené un poco de coherencia y sentido común. Y, sobre todo, menos machirulismo". Sus seguidores en X respaldaron su postura, señalando: “Medio machista el título, ¿no? Si lo hace un flaco es re mil ganador”.
Este chisme liviano terminó mostrando la manera en que los medios de espectáculos interpretan el humor y la coquetería de las mujeres como algo negativo o "regalado". La reacción de Sabrina defiende su imagen, pero también deja un mensaje claro: el machismo todavía sigue presente en los titulares, y es necesario cuestionarlo cada vez que aparece.
