La miniserie de apenas 10 episodios que todos aclaman en Netflix

La plataforma Netflix sigue desafiándose constantemente y esta vez presentó una de las series que obsesionó a todos. La misma no fue anunciada con grandes expectativas pero se fue convirtiendo en una de las más vistas por los usuarios.
La miniserie de Netflix que causa furor entre todos
La asistenta es la miniserie de Netflix que dejó a todos sorprendidos. La misma tiene apenas 10 episodios en los cuales pasa de todo. Es una trama profunda, dramática y con muchísimas aristas que la hacen sumamente interesante.
En esta miniserie se sigue la historia de una joven que comienza a limpiar casas para poder vivir. A lo largo de los 10 capítulos la misma lucha por la crianza de su hija, además de tener que huir de un exnovio violento.
Con la actuación de Margaret Qualley, se trata de una miniserie muy profunda que explora esas historias con una mirada diferente y sin caer en clichés. Muy aclamada por la crítica.
