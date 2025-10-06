En la tarde del domingo (05/10) Fabiana Cantilo fue entrevistada por Marcela Tauro y su equipo del ciclo Infama por la pantalla de América TV. Mediante una videollamada la cantante opinó de diversos temas aunque lo más llamativo fue cuando le consultaron sobre los reiterados ataques del presidente Javier Milei a su colega Lali Espósito.
EN DEFENSA DE LALI ESPÓSITO
Fabiana Cantilo pisoteó a Milei: "Me chupa un huevo el Presidente"
La cantante Fabiana Cantilo opinó tajante cuando le consultaron sobre los reiterados ataques del mandatario nacional hacia su colega.
"Es una divina que labura desde que nació", comenzó diciendo sobre la reconocida artista y destacó la figura en la que supo convertirse en la industria a raíz de su desempeño y sus declaraciones: "Lo que me gusta son las canciones y la actitud".
Fue en ese entonces que la panelista Karina Iavícoli aprovechó, le preguntó cómo reaccionaría si un mandatario nacional la tratara de la misma forma que lo hace el economista y su respuesta fue contundente.
Con suma franqueza y tajante contestó: "Me chupa un huevo el Presidente a mí, la verdad. O sea, en realidad, de este presidente diría: ¿Qué carajo me importa?'". Sin embargo, luego añadió: "No sé, igual, ojo. Hay que estar en los pies de Lali".
Fabiana Cantilo destruyó a Mario Pergolini
En otro tramo de la entrevista, Fabiana Cantilo apuntó duramente contra Mario Pergolini al recordar cuando en 1999 el periodista no la acompañó para promocionar sus canciones.
"Había una orden papal de: 'Haganla mierda'. Y Pergolini dijo: 'Fabi, no vas a poder'", añadió posteriormente.
Y sumó: "Era como un sacado, se la re creía". Asímismo, critíco el hecho de que en varias oportunidades el conductor fuera la tapa de la emblemática revista Rolling Stone, mientras que su persona jamás fue convocada.
Asimismo, más tarde deslizó que el hecho de que no la haya apoyado fue porque no logró mantener relaciones sexuales. "Como no te puedo coger, no te doy bola", indicó que sostenía el comunicador por aquel momento, para sorpresa de los periodistas.
