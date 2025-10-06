Fabiana Cantilo pisoteó a Milei: "Me chupa un huevo el Presidente"

Fabiana Cantilo destruyó a Mario Pergolini

En otro tramo de la entrevista, Fabiana Cantilo apuntó duramente contra Mario Pergolini al recordar cuando en 1999 el periodista no la acompañó para promocionar sus canciones.

"Había una orden papal de: 'Haganla mierda'. Y Pergolini dijo: 'Fabi, no vas a poder'", añadió posteriormente.

Y sumó: "Era como un sacado, se la re creía". Asímismo, critíco el hecho de que en varias oportunidades el conductor fuera la tapa de la emblemática revista Rolling Stone, mientras que su persona jamás fue convocada.

Asimismo, más tarde deslizó que el hecho de que no la haya apoyado fue porque no logró mantener relaciones sexuales. "Como no te puedo coger, no te doy bola", indicó que sostenía el comunicador por aquel momento, para sorpresa de los periodistas.

