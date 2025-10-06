Luisana Lopilato repasó su carrera y confesó: "Hay papeles que hoy no haría"

Luisana eligió caminar esa línea fina, apoyada por Lucía Puenzo, y mostró que se puede narrar una vida contradictoria sin caer en la caricatura. Ese paso la corre definitivamente del molde de "la comedia liviana" y la acerca a un cine que le exige más, pero también la legitima como actriz adulta.

Cris Morena, recuerdos y la actriz que ya no dice a todo que sí

Luisana habla con cariño de su paso por las producciones de Cris Morena, pero también marca la diferencia con hoy. "Soy mamá, cambié como mujer y la industria también cambió. Hoy hay cosas que no haría de nuevo", admitió. De esta forma, muestra hasta qué punto entiende que lo que se naturalizaba en los 2000 hoy sería impensado, y que ella misma ya no aceptaría ciertas escenas ni personajes que en su adolescencia parecían normales.

La propia actriz lo reconoció en La Nación: "Cambió mucho la industria, para mucho mejor. Yo cambié como mujer también, había otra cabeza antes y hoy pienso diferente. También soy mamá… Qué sé yo, no sé, hay un montón de cosas que quizás no haría otra vez hoy, si vos me preguntás hoy, y a los 14 años, no sé. Con otra cabeza, hoy, te puedo decir que hay cosas que no haría".

image La actriz reconoce que cambió como mujer y que la industria evolucionó hacia más cuidado y respeto. Ahora prioriza proyectos que la hagan feliz y produce historias propias para otras voces femeninas.

En aquella época, aunque existían reglas, el cuidado hacia niños y adolescentes en el set era relativo. Hoy, como contó en entrevistas recientes, la dinámica es otra: un bebé solo puede estar dos horas en el rodaje y todos deben adaptarse a eso. Ese respeto, que antes no estaba garantizado, marca un cambio profundo en el oficio.

Luisana también dejó claro que su tiempo tiene otro valor. "Si estoy 12 horas en un set, quiero que sea porque el proyecto me hace feliz", dijo en El País. Y es ahí donde la Lopilato actual se distancia de la del pasado: ya no se trata de llenar la agenda, sino de participar en proyectos que tengan sentido artístico y personal.

Por eso se lanzó a producir. "Me cansé de esperar a que me llamen para lo que yo quería hacer. Pensé: ¿por qué no puedo generar yo esos contenidos?", explicó. Hoy su ambición es tanto ser protagonista como abrir camino a más historias contadas por mujeres.

Ese movimiento la ubica en un lugar distinto dentro del cine argentino e internacional: ya no como la chica que todos conocen, sino como alguien capaz de generar sus propias reglas.

