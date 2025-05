Luisana Lopilato dio una entrevista y Michael Bublé protagonizó una participación estelar

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UrbanaPlayFM/status/1917954740991979897&partner=&hide_thread=false "i'm always a boludo". Tkm Michael Buble. Tkm Luisana. pic.twitter.com/O54bRM7Yr4 — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) May 1, 2025

Luisana Lopilato recordó sus comienzos en la actuación

Hace algunos días Luisana Lopilato estuvo como invitada en el ciclo Soñé que volaba que se emite por el canal de streaming OLGA.

En diálogo con Migue Granados recordó cuando comenzó a dar los primeros pasos en actuación de la mano de Cris Morena.

"Yo no faltaba al colegio para que no me cuenten las faltas. Algunos días tenía que faltar pero tenés como mucho 20 faltas. A veces pedía que me ayuden", recordó la artista.

Posteriormente el conductor quiso saber si se lo permitiría a sus hijos: "¿Hoy a tus pibes les bancarías eso?". Fue en ese entonces la invitada contestó de forma directa y tajante: "No".

