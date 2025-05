En memoria de Roberto Galán: Los robots quieren casarse ¿Y Ud.?

Antes del boom de la Inteligencia Artificial, que está revolucionando la robótica y la Civilización del siglo 21, Nathalie Nevejans, de la Universidad de Artois, opinó que no era posible: "En realidad, los defensores de la opción de la personalidad jurídica tienen una visión fantasiosa del robot, inspirada en las novelas y el cine de ciencia ficción. Consideran que el robot –sobre todo si se clasifica como inteligente y es humanoide– es una auténtica creación artificial pensante, el alter ego de la humanidad. Creemos que sería inadecuado y fuera de lugar no sólo reconocer la existencia de una persona electrónica, sino incluso crear una personalidad jurídica de este tipo. Con ello se corre el riesgo no sólo de asignar derechos y obligaciones a lo que no es más que una herramienta, sino también de derribar las fronteras entre el hombre y la máquina, difuminando los límites entre lo vivo y lo inerte, lo humano y lo inhumano. Por otra parte, la creación de un nuevo tipo de persona –una persona electrónica– envía una fuerte señal que podría no sólo reavivar el miedo a los seres artificiales, sino también poner en tela de juicio los fundamentos humanistas de Europa. Asignar el estatus de persona a una entidad no viva y no consciente sería, por tanto, un error ya que, al final, la humanidad quedaría probablemente degradada al rango de máquina. Los robots deben servir a la humanidad y no tener ningún otro papel, salvo en el ámbito de la ciencia ficción."