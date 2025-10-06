Se pudrió todo por Racing Club y ESPN: Pablo Ladaga vs Daniel Arcucci

El panelista de Vignolo, cada vez es más identificado con Racing Club de Avellaneda y luego de lo que fue la eliminación de la Academia ante River Plate por Copa Argentina, dio su opinión al respecto.

Por el suceso de la hinchada y las bengalas (que frenó el encuentro), Arcucci dijo: "Racing volvió a ser el viejo Racing. El Racing negativo. La hinchada de Racing volvió a ser hincha de la hinchada".

Ladaga, aprovechó este fragmento para hacer un video en YouTube en el canal "La Verdad San Telmo", titulado: "Ladaga picante contra Arcucci: "Sos un hipócrita y un vendehumo".

En 14 minutos de video, le cuestionó a Arcucci haber cuestionado a la hinchada de la Academia y jugar para ESPN, sin apuntar a Diego Milito y su gestión.

Embed - LADAGA PICANTE CONTRA ARCUCCI: "SOS UN HIPÓCRITA Y UN VENDEHUMO"

Habrá que ver si el periodista que trabaja en el programa de Vignolo tiene derecho a réplica o no.

Racing Club de Gustavo Costas

La eliminación de la Copa Argentina ante River Plate fue un golpe duro para Racing, pero la ilusión de campeonar en Copa Libertadores sigue más latente que nunca.

Además, la Academia también busca sumar en el Torneo Clausura para meterse en zona de playoffs a nivel semestral y en lugares de Copa en la tabla anual.

Este lunes 6 de octubre, el equipo de Gustavo Costas se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 21 horas en el Cilindro de Avellaneda.

Si gana, se pondrá a un punto del último clasificado a playoffs y también a una unidad de ingresar en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Embed

En cuanto a la Copa Libertadores, la ida de las semifinales ante Flamengo será el 22 de octubre en el Maracaná y la vuelta una semana más tarde en Avellaneda.

+ EN GOLAZO 24

Sin autocrítica en River: Llanto de Martínez Quarta por el arbitraje tras la caída ante Rosario Central

Chiqui Tapia en el centro de la polémica: Qué pasó con River y Estudiantes

Silencio de Boca y panorama desalentador para Miguel Ángel Russo

Llora Lucas Blondel (Morena Beltrán) lo que está pasando en Boca Juniors

Boca 5 - Newells 0: el Xeneize arrolló a un rival apático y es puntero

Leandro Paredes reconoció a Russo como "cabeza de grupo" a pesar de los recelos