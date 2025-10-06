Racing Club viene de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina ante River Plate y ahora concentra sus esfuerzos en el Torneo Clausura y, especialmente, en la Copa Libertadores. En ese contexto, Pablo Ladaga, ex panelista del programa de Pollo Vignolo en ESPN, apuntó contra Daniel Arcucci por sus dichos sobre la hinchada de la Academia.
"HIPÓCRITA Y VENDEHUMO"
Se pudrió todo por Racing Club y ESPN: Pablo Ladaga vs Daniel Arcucci
Pablo Ladaga volvió a apuntar contra ESPN. En este caso, disparó contra Daniel Arcucci por Racing Club (¿equipo del que es hincha?)
Hoy por hoy, el periodista enfocado en su recorrido en YouTube, no tiene inconvenientes en apuntar contra su ex canal cada vez que puede. En esta ocasión, el blanco fue Arcucci, quien tendría simpatía por el club de Avellaneda.
Pablo Ladaga vs Daniel Arcucci (ESPN)
Pablo Ladaga y Gonzalo Cardozo son dos ejemplos claros de ex ESPN que encontraron en YouTube un nuevo espacio para crecer.
Ninguno de los dos tuvo inconvenientes en apuntar contra el canal deportivo luego de su salida y Ladaga, apuntó contra un ex compañero de ESPN F90 como lo es Daniel Arcucci.
El panelista de Vignolo, cada vez es más identificado con Racing Club de Avellaneda y luego de lo que fue la eliminación de la Academia ante River Plate por Copa Argentina, dio su opinión al respecto.
Por el suceso de la hinchada y las bengalas (que frenó el encuentro), Arcucci dijo: "Racing volvió a ser el viejo Racing. El Racing negativo. La hinchada de Racing volvió a ser hincha de la hinchada".
Ladaga, aprovechó este fragmento para hacer un video en YouTube en el canal "La Verdad San Telmo", titulado: "Ladaga picante contra Arcucci: "Sos un hipócrita y un vendehumo".
En 14 minutos de video, le cuestionó a Arcucci haber cuestionado a la hinchada de la Academia y jugar para ESPN, sin apuntar a Diego Milito y su gestión.
Habrá que ver si el periodista que trabaja en el programa de Vignolo tiene derecho a réplica o no.
Racing Club de Gustavo Costas
La eliminación de la Copa Argentina ante River Plate fue un golpe duro para Racing, pero la ilusión de campeonar en Copa Libertadores sigue más latente que nunca.
Además, la Academia también busca sumar en el Torneo Clausura para meterse en zona de playoffs a nivel semestral y en lugares de Copa en la tabla anual.
Este lunes 6 de octubre, el equipo de Gustavo Costas se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 21 horas en el Cilindro de Avellaneda.
Si gana, se pondrá a un punto del último clasificado a playoffs y también a una unidad de ingresar en zona de clasificación a Copa Sudamericana.
En cuanto a la Copa Libertadores, la ida de las semifinales ante Flamengo será el 22 de octubre en el Maracaná y la vuelta una semana más tarde en Avellaneda.
