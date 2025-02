Un ex ESPN arremetió contra sus viejos compañeros

Justamente, Román dio una nota en DSports en las últimas horas y se ha referido a la polémica de las SAD (algo que pregona Milei y denosta Ladaga): "Ha quedado muy claro lo que quieren hacer en nuestro club, nos han cambiado fecha de elecciones, falsificaron firmas, un papelón No nos quieren dejar votar más".

image.png

Ladaga sigue una línea similar a la de Flavio Azzaro (e incluso más radicalizada). Estar en contra de los canales tradicionales y de Javier Milei/Mauricio Macri.

Pablo Ladaga y su salida de ESPN

A mediados de 2023 se consumó la salida de Pablo Ladaga de ESPN, quien afirmó que su presencia "incomodaba" y que lo echaron por ideología política: "No es casual que yo suba una foto con Cristina Fernández de Kirchner un 29 de diciembre y me 'reacomoden' un 20 de enero (...) Yo subí una foto, a la semana me agarró COVID y cuando volví del COVID me dijeron que no iba a estar más. Y que iba a quedar como relator porque ellos me valoraban mucho como relator"

En su momento, similar a lo que intenta expresar hoy, Ladaga había dicho respecto a Boca , Riquelme y Macri: "La gente no es boluda, pero acá hay otra cosa. Acá hay un poder que está de un lado, de un sector determinado: el PRO quiere recuperar Boca. Eso el poder no te lo perdona. Y a Riquelme lo sostiene el amor de la gente. Un negrito de Don Torcuato los sacó del poder. Que Riquelme haya sacado al macrismo de Boca tiene un costo".

Embed - Pablo Ladaga Cuenta la verdad de por qué lo echaron de ESPN

Por último, el periodista también había expresado lo siguiente: "No hay ninguna duda, por lo menos para mí, que los programas se preparan para ser anti Boca".

En conclusión, su salida de ESPN mucho tiene que ver con lo que sucede a día de hoy. Dicho canal le sigue pegando a Riquelme cada vez que tiene oportunidad mientras que desde Ladaga, cada vez que tiene chance, le pega a Milei/Macri/ESPN.

+ EN GOLAZO 24