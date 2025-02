Mechi Margalot es talismán del Bayer Leverkusen pero el problema es "su voz"

image.png

La bronca con Mechi Margalot

Como es habitual, Mercedes Margalot le puso la voz al encuentro disputado por el equipo de Xabi Alonso. La ex integrante de Las Leonas siguió de punta a punta la campaña del Bayer en la temporada que se consagró en la liga, la Copa y en la que fue subcampeón de la UEFA Europa League a manos del Atalanta de Italia (0-3). Hay quienes la consideran una talismán del Leverkusen por la cantidad de victorias y de alegrías que le tocó narrar en la pantalla grande.

La producción de ESPN sigue apostando fuerte por Margalot como una de sus dos relatoras (la otra es Lola del Carril) haciendo oídos sordos a las críticas. Sin embargo, a la mayor parte del público futbolero no le gustan los gritos de gol de la ex hockista y lo hicieron saber en las redes sociales este miércoles (5/2), en el marco del Leverkusen 3-2 Colonia. Algunos comentarios a continuación:

"Me rio xq siempre en los partidos épicos del Leverkusen aparece el relato horrible de esa mina"; "Qué desgracia... nunca habrá un relato histórico del Leverkusen"; "Cuantos jóvenes que estudiaron periodismo deportivo, estudiaron locución y relato, esperando una oportunidad y estos de @ESPNArgentina se la dan a cualquiera 'por tener cupo femenino'"; "Si hay que juntar firmas para que esta mina no relate nunca más un partido soy el primero en firmar"; "Todavia no se entiende como despues de tantas quejas sigue relatando esa mujer".

Mechi Margalot propuso eliminar el off-side

La ex jugadora de hockey sobre césped, Mechi Margalot, propone que se elimine una de las reglas básicas del fútbol y que nació en 1863: el fuera de juego, u off-side, como se lo conoce en inglés. "Lo dije miles de veces, y la gente se te ríe", sostuvo en el programa de streaming 'F4ctos'

"Hay dos grandes diferencias. En el hockey se hacen los goles adentro del área y ya no existe más la ley del offside, que yo lo dije miles de veces, y la gente se te ríe, pero para mí, el fútbol tiene que erradicar la ley del offside", comenzó a analizar la campeona del mundo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TendenciasDepor/status/1788003759001391587?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1788003759001391587%7Ctwgr%5E653971f68b4dd9ee59563f9b54011c095c56da51%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fespn-no-aprende-sus-errores-y-mechi-margalot-sigue-relatando-n579400&partner=&hide_thread=false “Offside”



Porque Mercedes Margalot propone que se juegue al fútbol sin “offside”. pic.twitter.com/VgXeyYbe0X — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) May 8, 2024

La periodista agregó: "¿Cuál es la primera respuesta que te dicen? Que vas a hacer el campo de juego mucho más corto. Pero no, porque si el nueve se para allá (adelante) con el central, van a pasar los primeros dos meses hasta que se den cuenta que eso es obsoleto y en vez de utilizar los 50 metros de campo, vas a utilizar los 100 metros de largo que tiene la cancha".

Lectura recomendada sobre el fuera de juego: 'Saluden al fútbol que se nos va: IFAB, Wenger y Piqué, los culpables'.

Seguí leyendo en Golazo24

Yael Falcón Pérez contra la Seguridad de Mendoza: "Se le exige más a un árbitro"

Iker Muniain 2: ¿Asier Illarramendii podría llegar a San Lorenzo?

River-Talleres: La Supercopa Internacional tiene fecha y sede

John Textor desvia fondos del Botafogo para salvar al Lyon

La pasión de Sergio Ramos por Boca se medía en euros