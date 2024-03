Saluden al fútbol que se nos va: IFAB, Wenger y Piqué, los culpables

Si bien la nueva ley le pondría fin a los milimétricos e irritantes orsai que se cobran constantemente, sería pararse en el lado opuesto de la mecha. Una medida un tanto osada.

image.png El nuevo off-side de IFAB traería más goles para que los jóvenes no se aburran de ver fútbol...

En la última reunión del Consejo Internacional de Fútbol se decidió continuar la investigación sobre la idea de Arsène Wenger con la regla del fuera de juego, con pruebas en ligas menores.

El ex DT del Arsenal indicó:

Cuando el VAR detecta infracciones mínimas, el beneficio de la duda del delantero ha desaparecido, y por eso queremos una regla que sea justa. Si un jugador está tres centímetros en fuera de juego en la preparación de una jugada y pasan muchas cosas hasta que se marca un gol, ¿es justo anular ese gol? Cuando el VAR detecta infracciones mínimas, el beneficio de la duda del delantero ha desaparecido, y por eso queremos una regla que sea justa. Si un jugador está tres centímetros en fuera de juego en la preparación de una jugada y pasan muchas cosas hasta que se marca un gol, ¿es justo anular ese gol?

Gerard Piqué

El exdefensor del club catalán señaló durante una entrevista con el medio The Times que una de las razones por las que decidió crear su campeonato de fútbol, la famosa Kings League, fue porque se dio cuenta de que sus hijos, Milan y Sasha, se aburrían a los 10 minutos de empezar un partido de fútbol convencional.

"Una de las razones por las que creamos la Kings League fue ver a mis hijos mirando un partido de fútbol y después de diez minutos estaban en sus teléfonos y tabletas viendo otras cosas al mismo tiempo", expresó.

image.png Kings League.

Piqué señaló que para él el fútbol es entretenimiento, pero que por esta misma razón no compite únicamente con otros deportes.

Compite con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Todo el mundo tiene un tiempo limitado. El fútbol durante 90 minutos no es tan emocionante Compite con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Todo el mundo tiene un tiempo limitado. El fútbol durante 90 minutos no es tan emocionante

Gerard, un hombre que está más abocado al emprendedurismo, sostuvo que le cuesta ver un partido completo de su amado FC Barcelona.

"Es una tendencia, está sucediendo. Es imparable y hay que adaptarse. Tal vez no haya empates, ¿por qué no? En béisbol y baloncesto no hay empates. Vas a un partido y termina en empate y la sensación es: '¿Quién ganó?'. Un partido de 90 minutos que puede terminar 0-0 es difícil de entender para la nueva generación", acotó.

En ese sentido, dejó una revelación. "M e puse estos lentes de realidad virtual. Me los puse y estaba en pijama en casa, a punto de acostarme, y vi un partido completo de la NBA, desde dentro de la cancha. Allí estoy. Todos los años estos productos mejoran".

image.png "Los clubes pagarán a los aficionados para que vayan al estadio, porque la experiencia en casa, en pijama, con galletas en el sofá, es incluso mejor que ir al estadio", cuenta Gerard Piqué.

