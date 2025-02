¿Hay paz? Yanina Latorre felicitó a Marina Calabró y Luis Majul festejó

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/majulluis/status/1890151983916437552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1890154580425810340%7Ctwgr%5Ee9fd3ec86c22438d1900a5f48670c0966a8e6e41%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17395693113297654&partner=&hide_thread=false Noticia de último momento. Ficha limpia, Lijo, la hidrovía y todo lo demás no importan nada. @yanilatorre y Marina Calabró se acaban de amigar en el estudio de @Observador1079. Qué mal que la había pasaaaadooooo! — Luis Majul (@majulluis) February 13, 2025

"Lo digo con toda la onda del mundo. Tu columna -no te estoy tratando de columnista-, lo que hacías con Lanata era maravillosa y ahora siento que volvió. Me encanta", finalizó la periodista de espectáculos, quien fiel a su estilo se retiró realizando un gran bullicio.

Por su parte, Calabró no pudo disimular su asombro ante lo que acababa de suceder. Sucede que, además de haber terminado en pésimos términos el pase entre ambas el año pasado, Latorre ha sido una de las principales detractoras de la relación entre la también conductora de A24 y Rolando Barbano.

Mientras tanto, el director periodístico de la 107.9 celebró en su cuenta de X (ex Twitter) la supuesta tregua entre las compañeras:

Noticia de último momento. Ficha limpia, Lijo, la hidrovía y todo lo demás no importan nada. Yanina Latorre y Marina Calabró se acaban de amigar en el estudio de El Observador

Sin embargo, Latorre puso paños fríos y aclaró, por la misma vía: "No me amigué, sólo ponderé su trabajo". En lo que a la hermana de Iliana Calabró respecta, no realizó más comentarios.

Qué paso entre Yanina Latorre y Marina Calabró

Todo explotó a fines de junio del año pasado cuando la politóloga se refirió a su renuncia a Lanata sin filtro de Radio Mitre y afirmó: "Lo cuento porque ya lo contó Yanina Latorre". Entonces, Rolando Barbano, disparó picante: "¿Y qué, Yanina Latorre es la vocera de Radio Mitre?".

Calabró no se quedó callada. "Parece que sí, o vocera de Mitre y de Tartu (por Augusto Tartúfoli, quien la reemplazará en su columna en la radio)", respondió .

Esa misma noche, De Brito se mostró enojado con la pareja de periodistas y disparó en LAM: "Yanina no es vocera de nadie. Barbano y Calabró ubíquense los dos. Están haciendo el ridículo en los medios todo este tiempo y hemos sido más que buenos con los dos".

La panelista le responde a la ex pareja.



Luego, llegó el turno de Latorre, quien por supuesto, no iba a perderse de replicar a su colega.

Es tan zorra que lo tuiteé y cuando voy al pase, no me preguntó nada. Yo la verdad que vengo media emputada con ella, porque soy compañera, hacemos un pase juntas, hablamos un montón, la ayudé a blanquear, blanqueé cuando ella me lo pidió, la ayudé para pegarle a la hermana, sé el motivo por el cuál se separaron y cosas que ella me contó que no voy a contar Es tan zorra que lo tuiteé y cuando voy al pase, no me preguntó nada. Yo la verdad que vengo media emputada con ella, porque soy compañera, hacemos un pase juntas, hablamos un montón, la ayudé a blanquear, blanqueé cuando ella me lo pidió, la ayudé para pegarle a la hermana, sé el motivo por el cuál se separaron y cosas que ella me contó que no voy a contar

Y agregó: "Un día empecé a ver que me mentía en la cara, fuera del aire. Todo a lo zorra y a mí las zorras no me gustan y no me gusta que no me den la cara y me enfrenten". "Le perdí la confianza", cerró tajante.

Más tarde, Latorre volvió a arremeter contra Calabró en sus redes sociales:

Ahora entiendo a Pallares (Adrián), Lussich (Rodrigo), a Iliana (Calabró). ¡Soy muy boluda! El tema es que yo soy frontal y ella es mosca muerta y llora Ahora entiendo a Pallares (Adrián), Lussich (Rodrigo), a Iliana (Calabró). ¡Soy muy boluda! El tema es que yo soy frontal y ella es mosca muerta y llora

En primera instancia, Latorre puso en duda la continuación del pase, tras rechazar el supuesto pedido de disculpas de la ex columnista de Radio Mitre. "No me interesan las disculpas, hoy no hice el pase y mañana no sé si lo voy a hacer, lo voy a meditar", había indicado en aquel entonces. Sin embargo, terminó decidiendo no volver a hacer a las pocas horas.

Por su parte, la también politóloga optó por evitar la polémica y ante la consulta de los medios sobre los dichos de Latorre aseguró: "No pasa nada. De mi parte cero problema".

