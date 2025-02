Ángel de Brito y Yanina Latorre buscan capitalizar el escándalo vía streaming

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/bondi_liveok/status/1887173078448214032&partner=&hide_thread=false ¡BOMBAZO! ÁNGEL Y YANINA PRÓXIMAMENTE JUNTOS EN STREAMING. @AngeldebritoOk @yanilatorre



Sumate a El Ejercito de la Mañana de lunes a viernes desde las 10 hs — Bondi February 5, 2025



"Que cuente Ángel que vamos a stremear juntos", comenzó diciendo en medio de sus vacaciones en diálogo con Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno. "Yo no sé si lo podía contar pero el programa de streaming mío de Bondi va a mutar porque no voy a poder hacer tantos programas por día porque no me va a dar la cabeza", explicó.