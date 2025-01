Ángel de Brito capitaliza la polémica Wanda-Icardi-La China: Furor por su streaming

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EndirectoStream/status/1880647486974697522&partner=&hide_thread=false / 06/01 12/01



La China Suárez subió al ring a Pampita en medio de su cruce con Wanda

En medio del escandaloso conflicto protagonizado por Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, flameante novia del futbolista, quien rompió el silencio y lanzó una frase que hizo mella fue Pampita y rápidamente la actriz recogió el guante y le apuntó mediante las redes sociales.

Es que en diálogo con Barbie Simons por El Observador, a la modelo le preguntaron a qué celebridad internacional le robaría la vestimenta y su respuesta fue determinante y mencionó a Victoria Beckham. "Me gusta esa ropa que te dura para siempre", argumentó. Fue en ese momento que la conductora añadió con humor: "De paso le robamos al marido". Su intervención no pasó desapercibida por la invitada quien contestó tajante, aunque con su clásica sonrisa: "No. Yo no le robo el marido a nadie".

Luego de la explosiva declaración quien supo brillar en Casi Ángeles, aprovechó su actual rol de cantante para publicar un extracto de su canción Ay, ay, ay en el que entonaba: "Si yo hablara vos te irías del país". Si bien en un principio se dudaba para quién había sido dirigido, el periodista Pepe Ochoa develó el misterio.

"La historia de la China es para Pampita", confirmó a lo que Ángel de Brito explicó que se debe al conflicto que tuvieron por el triángulo amoroso que formaron con Benjamín Vicuña. "Esa es una pelea entre ellas porque Pampita insiste con que le robó a Vicuña, que era su marido, que estaban juntos. Y Vicuña le decía a la China que estaban separados", recordó.

