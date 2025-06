Frío en la calle, el bolsillo y las expectativas; JP Morgan teme a octubre y LLA perdió en Rosario

Live Blog Post

Formosa es otra galaxia: votó el 71% y el PJ ganó por el 67%

Gildo Insfrán impuso el 67% de los votos en Formosa. "Escrutadas el 95% de las mesas habilitadas, se informó que el Frente de la Victoria "se imponía con amplitud, al igual que en todas las localidades del interior y en Capital, donde lograba ocupar la mayoría de los cargos de concejales en juego. De esta manera, el oficialismo provincial logró alcanzar los votos necesarios para tener mayoría en la próxima Convención Constituyente, que reformará la Carta Magna Provincial": oficialista diario La Mañana, de la ciudad de Formosa. Sin muchos pormenores, obviamente.

En algunas localidades del interior provincial se afirma que el oficialismo formoseño llegó al 97% de los votos. Impenetrable la provincia para la oposición. Tanto que resulta increíble, polémico, llamativo.

En Formosa la participación se informa en el 71%. Quien no vota, no come...