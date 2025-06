Juana Viale recordó la reacción de Rocío Marengo al enterarse en su programa que estaba embarazada

El unipersonal de Juana Viale

Es preciso destacar que Juana Viale no solo se luce mediante la pantalla chica, sino que actualmente también lo hace desde arriba del escenario.

Es que en la actualidad está protagonizando el unipersonal "Juana" en el que cruza teatro, danza contemporánea y reflexión sobre el rol de la mujer.

En diálogo con Los Andes, explicó por qué motivo decidió animarse a realizar el proyecto que lleva su nombre.

"Bueno, a mí en sí me divierte mucho salir de la zona de confort, de la vida, del trabajo. Me parece que tomar riesgos es siempre importante. Y creo que esta obra es un poco eso, tomar un riesgo bastante amplio. Yo no soy bailarina, no estudié danza ni mucho menos, y esta obra lo propone. A mí me llamó mucho la atención, por supuesto. La propuesta fue mía a Club Media, que es la productora que me acompaña en esta locura", comentó

