LAM se quedó sin panelista y hubo palito a Marcela Feudale: "No sé qué le pasa"

Embed

Cruces en vivo con Marcela Feudale, ¿mala onda o mala suerte?

El momento más picante de su estadía en LAM fue un cruce con Marcela Feudale, que quedó grabado y se viralizó. Todo pasó durante una nota con Rocío Marengo, cuando Feudale la cortó de forma bastante brusca. ¿Fue sin querer o con intención?

image.png Sobre Marcela Feudale, reconoció un momento incómodo al aire pero lo minimizó. Aunque dejó dudas sobre su relación con ella, destacó que se llevó bien con otras panelistas.

Luciana fue sincera: "Me chocó el corte, pero en realidad ella estaba haciendo la pregunta y yo me metí. Estaba tan metida en lo que contaba Rocío que ni me di cuenta". Además, la periodista reveló cómo fue el clima con las demás panelistas: "Con las que más trato tuve fue con Yanina Latorre, La Barby y Marixa Balli", tiró, y agregó una perlita sobre Feudale: "Siempre tuve la mejor con ella, pero ahora no sé si será su forma de ser o el juego que tiene en LAM".

Un comentario que suena amable... pero también deja espacio para la sospecha. ¿Fue solo una fricción al aire? ¿O hay más historia entre bambalinas? Por ahora, Luciana Elbusto se aleja de la pantalla, pero su paso por LAM dejó tela para cortar. Y quién dice, capaz en cualquier momento vuelve.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

JP Morgan: "Preferimos dar un paso atrás" en Argentina

En River ya eligieron el reemplazo de Franco Mastantuono: "Gestiones formales"

Compras en Chile desde casa: Cómo comprar online con DNI argentino y retirar gratis

El outlet con hasta 70% off que puso todo a 2x1

Aceleración de la Tierra: la era de los días más cortos de la historia inicia en julio 2025