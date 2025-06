Cuánto te pagan por ser tribuna en LAM y alentar a Ángel de Brito y Yanina Latorre

Cuánto paga el programa por la tribuna “fanática” de Ángel de Brito y Yanina Latorre en LAM

Si bien el video generó múltiples reacciones en TikTok, fue en X (ex Twitter) donde se difundió el dato más impactante. El usuario @ElLaucha afirmó: “$40.000 te pagan por ser extra en la tribuna de #LAM. Multiplícalo por cinco días a la semana y algo es algo...”.

A partir de ese momento, los comentarios se dispararon y muchos internautas sacaron cuentas rápidas. Si se paga esa cifra por día, estar presente de lunes a viernes podría representar $200.000 semanales, es decir, $800.000 mensuales por unas pocas horas de trabajo diario.

Sin embargo, el propio autor del tuit aclaró que la realidad no es tan simple: “No funciona así... Si no, todos serían extras. Y además, para cobrar eso tenés que estar en el Sindicato. No es tan fácil”.

LAM Ángel de Brito resaltó a una "angelita" en medio del desguace de LAM. (Foto: Instagram @angeldebritooki)

Otros usuarios que también han trabajado como extras sumaron su experiencia y matizaron las cifras. Explicaron que se trata de contrataciones esporádicas, y que si bien el pago por jornada es interesante, no hay garantías de continuidad. “En LAM estás tres horitas, pero la paga es la misma que una jornada completa de grabación. Trabajé mientras estudiaba, fue genial, divertido, suficiente... los mejores recuerdos de esa experiencia”, escribió una mujer.

Para algunos, se trata de una práctica válida dentro del show televisivo, donde la presencia y la reacción del público forman parte del espectáculo. Para otros, representa una puesta en escena que engaña al espectador, disfrazando de fervor popular lo que en realidad es una estrategia de producción.

Por el momento, ni Ángel de Brito ni la producción del ciclo se pronunciaron públicamente sobre el video viral ni sobre las cifras que circulan en redes.

