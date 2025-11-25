En la noche del lunes (24/11) Ángel de Brito presentó en público a la nueva panelista que tendrá LAM con el fin de mantener el rating mediante la pantalla de América TV. Esta vez quien se sumó al panel fue Denise Dumas.
AMÉRICA TV MUEVE FICHAS
LAM no se quiere quedar atrás y presentó a su nueva "angelita"
Ángel de Brito, conductor de LAM, fue el encargado de presentarle a la audiencia a quien es la nueva incorporación del reconocido programa de espectáculos.
"Por fin, bienvenida", dijo el conductor contento por la nueva incorporación que recientemente volvió de vacaciones por la ciudad de Londres. De esta manera el programa que busca mantenerse en lo más alto en su franja horaria rápidamente encontró a quien pueda suplantar a Marcela Feudale quien hace semanas anunció su retiro.
Lo que sigue siendo una incógnita es que pasará con el producto luego de que Yanina Latorre de una paso al costado. Es preciso recordar que a mediados de octubre mediante el ciclo radial que conduce por El Observador expresó: "Es lógico no puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa o llegando 20 minutos tarde".
"Ya empecé a no ir los feriados o falto cada tanto que antes no faltaba", reconoció posteriormente. "Lo dijimos desde principio de año con Ángel", agregó más tarde aunque lo cierto es que por primera vez lo oficializó para la decepción de sus fanáticos que lamentaron que no sigua haciendo de "angelita".
Las exigencias de Yanina Latorre para renovar en América TV a pesar de que no siga en LAM
Por otro lado, Yanina Latorre reveló que en 2026 seguirá al frente del ciclo Sálvese quien pueda por la pantalla de América TV y de esa manera buscará consolidar su rol de conductora televisiva. Sin embargo, aclaró que para que se pusiera de acuerdo con las autoridades, dejó en claro algunos puntos a tratar.
"Anoche comí con mi producción, pensando en el próximo año", expresó la conductora y sumó: "Pedí unas cositas, una escenografía nueva. Tengo presupuesto, vamos a pedir un notero más, estamos creciendo. Pedí un productor más, otro panelistas, quiero tener cinco, en vez de cuatro".
Además, también aprovechó para contar que su intención era tener un camarín propio pero se olvidó de ponerlo sobre la mesa: "Yo tengo uno que me lo dan cuando llego, pero también lo usan otras personas, entonces, mi placard queda cerrado".
"Yo, después de mi programa, vuelo a LAM, me cambio allá y para irme, también. Quise volver a mi camarín después de mi programa y me dijeron que no porque ya estaba la gente del próximo. No puede ser que una conductora no pueda terminar. No está bueno", indicó.
