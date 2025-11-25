LAM no se quiere quedar atrás y presentó a su nueva "angelita"

Las exigencias de Yanina Latorre para renovar en América TV a pesar de que no siga en LAM

Por otro lado, Yanina Latorre reveló que en 2026 seguirá al frente del ciclo Sálvese quien pueda por la pantalla de América TV y de esa manera buscará consolidar su rol de conductora televisiva. Sin embargo, aclaró que para que se pusiera de acuerdo con las autoridades, dejó en claro algunos puntos a tratar.

"Anoche comí con mi producción, pensando en el próximo año", expresó la conductora y sumó: "Pedí unas cositas, una escenografía nueva. Tengo presupuesto, vamos a pedir un notero más, estamos creciendo. Pedí un productor más, otro panelistas, quiero tener cinco, en vez de cuatro".

Además, también aprovechó para contar que su intención era tener un camarín propio pero se olvidó de ponerlo sobre la mesa: "Yo tengo uno que me lo dan cuando llego, pero también lo usan otras personas, entonces, mi placard queda cerrado".

"Yo, después de mi programa, vuelo a LAM, me cambio allá y para irme, también. Quise volver a mi camarín después de mi programa y me dijeron que no porque ya estaba la gente del próximo. No puede ser que una conductora no pueda terminar. No está bueno", indicó.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Cisne verde: En nombre de 'El Jefe', el TG Carlos Presti es el nuevo Ministro de Defensa

$LIBRA: Tras 9 meses, movieron US$9 millones y se perdería el rastro

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana

Caída de consumo e importaciones: Essen también despide empleados