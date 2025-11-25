Grave denuncia contra el fundador de Binance por lavar dinero para Hamás y Hezbolá

image Binance facilitó dinero para Hamás y Hezbolá. | GENTILEZA FOTOMONTAJE

En lo que respecta a la multa anterior, la plataforma de cripto, Binance, ya había sido objeto de sanciones y acciones penales por parte del Departamento de Justicia estadounidense en 2023, lo que terminó llevando a que su fundador y CEO, Zhao, admitiera cargos de lavado de dinero y tuviera que pagar más de 4 mil millones de dólares en multas, así como una sentencia de prisión de cuatro meses.