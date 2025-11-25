Changpeng Zhao, el multimillonario fundador de la plataforma cripto Binance, quien recibió el indulto de Donald Trump tras ser sentenciado por lavado de activos, ha sido denunciado por familiares de las víctimas del atentado del 7 de octubre de 2023 que lo acusan de facilitar pagos por valor de millones de dólares a Hamás y Hezbolá después del ataque terrorista que activó la actual escalada en Medio Oriente.
FACILITÓ EL DINERO
Grave denuncia contra el fundador de Binance por lavar dinero para Hamás y Hezbolá
Changpeng Zhao, el fundador de Binance indultado por Donald Trump, se enfrenta a una grave denuncia penal que lo acusa de facilitar pagos a Hamás y otros grupos terroristas de Medio Oriente.
Este lunes, las familias de las víctimas del atentado del 7/10/23 en Israel demandaron al fundador y ex director ejecutivo de Binance, acusándolo de haber ayudado a facilitar la transferencia de más de mil millones de dólares a las cuentas de grupos terroristas responsables de la atrocidad.
Un total de 306 demandantes, compuestos por los familiares de los asesinados, mutilados o tomados de rehenes el 7 de octubre de 2023 en Israel y en diversos ataques terroristas posteriores relacionados, presentaron sus demandas contra Binance, Zhao y la alta ejecutiva Gunagying “Heina” Chen ante el tribunal federal de Fargo, Dakota del Norte.
En ese sentido, la demanda estadounidense asegura que Binance y su fundador permitieron conscientemente que varios grupos terroristas como Hamás y Hezbolá movieran más de mil millones de dólares a través de su plataforma, incluso después de una masacre, y después que la compañía pagara una multa anterior de 4 mil millones de dólares.
En lo que respecta a la multa anterior, la plataforma de cripto, Binance, ya había sido objeto de sanciones y acciones penales por parte del Departamento de Justicia estadounidense en 2023, lo que terminó llevando a que su fundador y CEO, Zhao, admitiera cargos de lavado de dinero y tuviera que pagar más de 4 mil millones de dólares en multas, así como una sentencia de prisión de cuatro meses.
Sin embargo, el presidente Donald Trump, cuya familia negociaba una participación accionaria en Binance a través de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas respaldada por los Trump y lanzada en septiembre, indultó al CEO de la compañía, culpable de blanqueo de capitales.
