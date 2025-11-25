Más vuelos entre Argentina y Brasil: Competencia feroz entre aerolíneas

En ese mes, de baja demanda, las rutas entre ambos países fueron transitadas por más de 400.000 pasajeros. Las compañías con mayor participación del mercado fueron la brasileña GOL y Aerolíneas Argentinas, que en su conjunto superaron los 210.000 asientos ocupados para turismo emisivo y receptivo.

Además, ANAC reveló que el tramo internacional con más vuelos fue Aeroparque-San Pablo con 902 operaciones. Ellas acumularon un total de 131.000 pasajeros durante septiembre, siendo también el tramo de mayor ocupación a nivel internacional.

GOL dominó septiembre con un 32% de participación de mercado explicado en la temporada alta del turismo emisivo brasileño hacia Argentina. Segunda quedó Aerolíneas Argentinas con el 22% y cerró el podio LATAM con el 17%.

A esas grandes aerolíneas se sumaron recientemente otras explotadoras como las de modelo low cost. Entre ellas, Flybondi y JetSMART, que siguieron de cerca la gran competencia con 7% y 8% de participación de mercado en septiembre.

Brasil como destino

Para el complejo turístico brasileño, el 2025 será recordado como un año récord. Con más de 8 millones de visitantes extranjeros anotados en lo que va del año, el contador superaría con facilidad los 9 millones de cara al cierre del año.

En ese universo, los argentinos representaron una gran proporción. Casi tres millones de turistas nacionales eligieron como destino al vecino país y sus playas como principal atractivo.

Ese crecimiento llevó a las aerolíneas a empujar la oferta en un 30% más que el 2024. 468 vuelos semanales es lo que se estima desde el Gobierno brasileño durante la temporada alta entre ese país y Argentina.

