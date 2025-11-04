CyberMonday: vuelos y paquetes turísticos arrasan con hasta 40% de descuento

El CyberMonday es el momento ideal para hacer las compras que tenías pendientes. También es la ocasión justa para planear tus vacaciones o sacar esos vuelos que tenías pensados. Hay descuentos de hasta un 40% en diferentes destinos, paquetes turísticos y más.
Fin de año se va acercando y las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. Muchos optan por esperar hasta el CyberMonday para poder sacar vuelos, pasajes en barco, micro o paquetes turísticos. Hay muchas promociones en diferentes empresas que están arrasando.
Uno de los descuentos que más están arrasando es el de Aerolíneas Argentinas. La empresa extendió su promoción del 10% menos en vuelos nacionales e internacionales hasta el 5 de noviembre con motivo del CyberMonday. Por otro lado TurismoCity genera furor con vuelos a Punta Cana por 475 dólares y otro destino muy demandado como Aruba por 479 dólares.
Travel Services, por su parte, presenta la propuesta de cruceros a Brasil con un 40% menos. Hay precios por menos de $1 millón y sin duda vale totalmente la pena para olvidarse de todo y estar disfrutando de las playas brasileñas en poco tiempo.
Despegar, por su parte, lanzó las cuotas con tarjeta de crédito para viajar al exterior. La agencia de viaje generó muchísimo revuelo y sin duda va a ser de las opciones más utilizadas por aquellos que quieren financiar sus vacaciones a otra parte del mundo.
Por si fuera poco el seguro de viaje también está con promoción. Pax Assistance, Assist 365, CORIS o Assist Card ofrecen hasta un 55% menos y se puede financiar en 6 o 12 cuotas sin interés. Si ya tenés tu viaje al exterior, es obligatorio tener una buena cobertura.
