CyberMonday: vuelos y paquetes turísticos arrasan con hasta 40% de descuento

CyberMonday en turismo: vuelos, paquetes y muchos descuentos

Uno de los descuentos que más están arrasando es el de Aerolíneas Argentinas. La empresa extendió su promoción del 10% menos en vuelos nacionales e internacionales hasta el 5 de noviembre con motivo del CyberMonday. Por otro lado TurismoCity genera furor con vuelos a Punta Cana por 475 dólares y otro destino muy demandado como Aruba por 479 dólares.